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9 Iulie 2026, 18:56
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Musk, amendat cu 1,5 milioane de dolari pentru ascunderea informațiilor despre cumpărarea acțiunilor Twitter

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a anunțat soluționarea litigiului cu Elon Musk, legat de achiziția acțiunilor Twitter în 2022.

Musk, amendat cu 1,5 milioane de dolari pentru ascunderea informațiilor despre cumpărarea acțiunilor Twitter.
Musk, amendat cu 1,5 milioane de dolari pentru ascunderea informațiilor despre cumpărarea acțiunilor Twitter.

Principalul reproș al regulatorului a fost întârzierea în transmiterea informațiilor despre achiziție, relatează sec.gov.

Verificarea SEC a fost inițiată în mai 2022, când s-a aflat că Elon Musk a raportat deținerea a 9,2% din acțiunile Twitter cu întârziere. Conform normelor SEC, investitorii care dețin peste 5% dintr-o companie publică trebuie să informeze regulatorul în termen de zece zile. Musk a depus notificarea în a unsprezecea zi după termen. Achiziția a avut loc pe 14 martie, iar informația a fost prezentată pe 4 aprilie.

Pe 14 aprilie, Musk a finalizat achiziția completă a companiei Twitter, evaluând tranzacția la 44 miliarde de dolari. Întârzierea în dezvăluirea informațiilor despre achiziția inițială a unei părți din acțiuni i-a permis lui Musk să economisească aproximativ 150 milioane de dolari, deoarece prețul acțiunilor Twitter nu a crescut semnificativ după prima tranzacție.

În cadrul acordului încheiat, Musk va plăti la SEC o amendă civilă de 1,5 milioane de dolari, fără a-și recunoaște vina.

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