Musk, amendat cu 1,5 milioane de dolari pentru ascunderea informațiilor despre cumpărarea acțiunilor Twitter.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a anunțat soluționarea litigiului cu Elon Musk, legat de achiziția acțiunilor Twitter în 2022.

Principalul reproș al regulatorului a fost întârzierea în transmiterea informațiilor despre achiziție, relatează sec.gov.

Verificarea SEC a fost inițiată în mai 2022, când s-a aflat că Elon Musk a raportat deținerea a 9,2% din acțiunile Twitter cu întârziere. Conform normelor SEC, investitorii care dețin peste 5% dintr-o companie publică trebuie să informeze regulatorul în termen de zece zile. Musk a depus notificarea în a unsprezecea zi după termen. Achiziția a avut loc pe 14 martie, iar informația a fost prezentată pe 4 aprilie.

Pe 14 aprilie, Musk a finalizat achiziția completă a companiei Twitter, evaluând tranzacția la 44 miliarde de dolari. Întârzierea în dezvăluirea informațiilor despre achiziția inițială a unei părți din acțiuni i-a permis lui Musk să economisească aproximativ 150 milioane de dolari, deoarece prețul acțiunilor Twitter nu a crescut semnificativ după prima tranzacție.

În cadrul acordului încheiat, Musk va plăti la SEC o amendă civilă de 1,5 milioane de dolari, fără a-și recunoaște vina.