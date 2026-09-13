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13 Septembrie 2026, 13:45
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Musk a anunțat prezentarea noii generații a mașinii sport Tesla Roadster

Compania Tesla, deținută de miliardarul Elon Musk, a anunțat prezentarea noii generații de automobile electrice sportive Roadster. Aceasta va avea loc pe 1 octombrie.

Musk a anunțat prezentarea noii generații a mașinii sport Tesla Roadster.
Musk a anunțat prezentarea noii generații a mașinii sport Tesla Roadster.

„Prezentarea noului Tesla Roadster, pe 1 octombrie”, a scris Musk pe X.

Pentru prima dată, Musk a prezentat prototipul noului model de autoturism Tesla Roadster în 2017. Atunci, acesta a fost prezentat drept un automobil sport cu tracțiune integrală, cu acoperiș transparent rabatabil, care accelerează până la aproape 100 km/h în 1,9 secunde. Vânzările urmau să fie lansate în 2020, însă data prezentării oficiale, la fel ca și cea a începerii vânzărilor, a fost amânată în repetate rânduri.

Publicația The Information a relatat referindu-se la patru surse din companie că Tesla intenționa să organizeze o prezentare publică nu mai devreme de august. Scopul prezentării este de a demonstra rezultatele muncii comune a Tesla și SpaceX la un sistem de propulsoare cu gaz rece pentru Tesla Roadster, menit să mărească viteza automobilului, au declarat interlocutorii publicației.

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