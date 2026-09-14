Musk a anunțat lansarea computerelor cu inteligență artificială în spațiu în 2027.

Compania SpaceX va începe în 2027 să lanseze în spațiu supercomputere care vor procesa sarcini de inteligență artificială. Acest lucru a fost anunțat de șeful companiei, Elon Musk, pe rețeaua socială X.

Musk a răspuns la postarea unui alt utilizator. Acesta a scris că „centrele de date” ar putea apărea până în 2035, dacă firmele producătoare „vor rezolva problema răcirii”.

„Sunt destul de sigur că SpaceX va lansa anul viitor în spațiu computerele pentru IA Nvidia VR NLV72”, a răspuns Elon Musk la postare.

În martie, șeful SpaceX prognoza că, peste trei ani, va fi mai rentabil ca puterea de calcul pentru modelele de IA să fie amplasată în spațiu, nu pe Pământ. În august, SpaceX și Nvidia au anunțat un parteneriat strategic pentru dezvoltarea unui centru spațial de prelucrare a datelor pentru inteligență artificială.