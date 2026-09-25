theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
digi24.ro logodigi24
25 Septembrie 2026, 09:14
1 362
Copiază linkul
Link copiat

Mureșan: Dacă Guvernul nu va fi aprobat, ne vom pregăti pentru următoarele alegeri

Candidatul la funcția de prim-ministru al României, Siegfried Mureșan, a declarat la Euronews România că nu intenționează să renunțe la mandat „din respect pentru Constituție și pentru președintele României”.

Mureșan: Dacă Guvernul nu va fi aprobat, ne vom pregăti pentru următoarele alegeri.
Mureșan: Dacă Guvernul nu va fi aprobat, ne vom pregăti pentru următoarele alegeri.

El a menționat că, în cazul în care Parlamentul nu va învesti Guvernul, echipa sa va începe pregătirile pentru următoarele alegeri, relatează Digi24.

„Am vorbit despre asta și sunt consecvent: dacă am spus ceva o dată, nu îmi revizuiesc poziția și nu mă răzgândesc. În ceea ce privește renunțarea la mandat, am spus mereu în ultimele săptămâni: din respect pentru Constituție, președintele României și pentru procedură, am tratat cu seriozitate acest proces încă de la început”, a declarat Mureșan.

Potrivit acestuia, el așteaptă, de asemenea, prezentarea programului de guvernare în Parlament.

„Aștept cu nerăbdare să vin în Parlamentul României și să prezint programul — un program de reforme și modernizare, pentru ca oamenii să vadă ce propunem. Dacă votul va fi favorabil, ne vom apuca de treabă din prima zi. Dacă însă Guvernul, să presupunem ipotetic, nu va fi învestit, atunci ne vom organiza, iar acesta va deveni programul nostru-manifest la următoarele alegeri”, a spus candidatul la funcția de premier.

Mureșan a adăugat că dorește ca votul din Parlament să arate, de asemenea, poziția fiecărui partid politic față de parcursul european.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
digi24.ro logodigi24
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici