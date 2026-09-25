Mureșan: Dacă Guvernul nu va fi aprobat, ne vom pregăti pentru următoarele alegeri.

El a menționat că, în cazul în care Parlamentul nu va învesti Guvernul, echipa sa va începe pregătirile pentru următoarele alegeri, relatează Digi24.

„Am vorbit despre asta și sunt consecvent: dacă am spus ceva o dată, nu îmi revizuiesc poziția și nu mă răzgândesc. În ceea ce privește renunțarea la mandat, am spus mereu în ultimele săptămâni: din respect pentru Constituție, președintele României și pentru procedură, am tratat cu seriozitate acest proces încă de la început”, a declarat Mureșan.

Potrivit acestuia, el așteaptă, de asemenea, prezentarea programului de guvernare în Parlament.

„Aștept cu nerăbdare să vin în Parlamentul României și să prezint programul — un program de reforme și modernizare, pentru ca oamenii să vadă ce propunem. Dacă votul va fi favorabil, ne vom apuca de treabă din prima zi. Dacă însă Guvernul, să presupunem ipotetic, nu va fi învestit, atunci ne vom organiza, iar acesta va deveni programul nostru-manifest la următoarele alegeri”, a spus candidatul la funcția de premier.

Mureșan a adăugat că dorește ca votul din Parlament să arate, de asemenea, poziția fiecărui partid politic față de parcursul european.