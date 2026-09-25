Mureșan a anunțat componența cabinetului pe care îl va prezenta Parlamentului României

Prim-ministrul desemnat al României, Siegfried Mureșan, a prezentat vineri componența cabinetului pe care îl propune Parlamentului spre aprobare.

Acesta a anunțat că programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi prezentate Parlamentului sâmbătă, 26 septembrie, transmite moldpres.md.

«Aceasta este echipa cu care mergem în Parlamentul României. Am propus pentru conducerea fiecărui minister oameni competenți, serioși și pregătiți, gata să-și asume responsabilitatea guvernării țării», a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Potrivit premierului desemnat, viitorii miniștri au sarcini concrete în domeniile pe care urmează să le gestioneze.

«Avem în față multă muncă. Oamenii așteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare și înțelege ce trebuie făcut pentru a le atinge. Mâine vom prezenta programul de guvernare și lista Cabinetului și vom face următorul pas spre învestirea unui Guvern stabil, pregătit să înceapă munca din prima zi», a declarat Mureșan.

Componența Guvernului propusă de premierul desemnat este următoarea:

Ministerul Afacerilor Interne, viceprim-ministru — Mircea Abrudean (PNL);

Ministerul Apărării Naționale, viceprim-ministru — Radu Miruță (USR);

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, viceprim-ministru — Tánczos Barna (UDMR);

Ministerul Justiției — Andrea Chiș (independentă);

Ministerul Finanțelor — Alexandru Nazare (PNL);

Ministerul Afacerilor Externe — Oana Țoiu (USR);

Ministerul Sănătății — Oana Gheorghiu (PNL);

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii — Cătălin Drulă (USR);

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației — Cseke Attila (UDMR);

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale — Raluca Turcan (PNL);

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene — Dragoș Pîslaru (PNL);

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului — Irineu Darău (USR);

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor — Diana Buzoianu (USR);

Ministerul Energiei — Sebastian Burduja (PNL);

Ministerul Culturii — Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR);

Ministerul Educației și Cercetării — Mihai Dimian (PNL);

Secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru — Dan Reșitnec (USR).

PNL, USR și UDMR și-au anunțat vineri candidații pentru Cabinetul Mureșan, iar pentru funcția de ministru al Justiției a fost propusă, în calitate de candidată independentă, fosta judecătoare Andrea Chiș. Toate candidaturile urmează să parcurgă procedura parlamentară de învestire.

Siegfried Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de către președintele României, Nicușor Dan, la 17 septembrie, în urma consultărilor cu partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament.

Potrivit procedurii constituționale, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru trebuie să solicite Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și asupra întregii componențe a Cabinetului.