5 August 2026, 09:01
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Muntenegru nu va accepta centrele UE pentru repatrierea migranților.
Muntenegru nu va accepta centrele UE pentru repatrierea migranților
Prim-ministrul Muntenegrului, Milojko Spajić, a declarat că Guvernul va respinge o eventuală inițiativă a UE privind crearea, pe teritoriul țării, a unor centre de primire și repatriere a migranților ilegali.
În același timp, el a subliniat că, până în prezent, Muntenegru nu a primit astfel de propuneri oficiale.
„Când o astfel de inițiativă va ajunge pe masa noastră, răspunsul va fi negativ. (…) Orice decizie care privește statul va fi luată în mod responsabil, transparent și exclusiv în conformitate cu interesele cetățenilor”, a spus el.
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