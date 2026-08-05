theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
5 August 2026, 09:01
3 495
Copiază linkul
Link copiat

Muntenegru nu va accepta centrele UE pentru repatrierea migranților

Prim-ministrul Muntenegrului, Milojko Spajić, a declarat că Guvernul va respinge o eventuală inițiativă a UE privind crearea, pe teritoriul țării, a unor centre de primire și repatriere a migranților ilegali.

Muntenegru nu va accepta centrele UE pentru repatrierea migranților.
Muntenegru nu va accepta centrele UE pentru repatrierea migranților.

În același timp, el a subliniat că, până în prezent, Muntenegru nu a primit astfel de propuneri oficiale. 

„Când o astfel de inițiativă va ajunge pe masa noastră, răspunsul va fi negativ. (…) Orice decizie care privește statul va fi luată în mod responsabil, transparent și exclusiv în conformitate cu interesele cetățenilor”, a spus el.


Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici