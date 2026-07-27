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euronews.com logoeuronews
27 Iulie 2026, 12:42
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Muntele Olimp din Grecia și plajele din Normandia, incluse în lista Patrimoniului Mondial UNESCO

Autoritățile elene au urmărit acest lucru mulți ani: UNESCO a inclus muntele Olimp în lista monumentelor emblematice ale lumii.

Muntele Olimp din Grecia și plajele din Normandia au fost incluse în lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Muntele Olimp din Grecia și plajele din Normandia au fost incluse în lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

În lista Patrimoniului Mondial sunt incluse și plajele debarcării aliaților în Normandia și teatrele „populare” din Italia.

Muntele Olimp a fost inclus în Lista patrimoniului mondial UNESCO. Decizia a fost luată în cadrul celei de-a 48-a sesiuni a Comitetului organizației, desfășurată în Pusan, Coreea de Sud, scrie euronews.com.

Mitica „locuință a zeilor” a Greciei Antice a fost recunoscută în unanimitate ca obiect natural și cultural, reprezentând o „valoare universală excepțională pentru întreaga umanitate”.

Includerea Olimpului în Lista patrimoniului mondial „reprezintă una dintre cele mai importante realizări internaționale în domeniul protecției patrimoniului cultural și natural, recunoscând valoarea universală excepțională a întinderii Olimpului, punând-o în rând cu cele mai emblematice monumente”, se arată într-un comunicat comun al ministerelor culturii și mediului și energiei din Grecia.

„De astăzi, miticul Olimp aparține umanității și trebuie să fie protejat. Decizia unanimă a UNESCO de includere în lista patrimoniului mondial este un succes național de o importanță primordială”, a subliniat în mesajul său premierul țării, Kiriakos Mitsotakis.

Includerea Olimpului – adăpostul mitic al celor 12 zei olimpieni conduși de Zeus, stăpânul tunetelor – în lista UNESCO a fost rezultatul eforturilor autorităților elene din ultimii 12 ani.

Cel mai înalt munte a țării, cu o altitudine de 2.918 metri, reprezintă un peisaj natural unic, caracterizat prin diversitate biologică. Aici trăiesc numeroase specii rare de floră și faună. În plus, regiunea în care se întinde masivul muntos al Olimpului este cunoscută pentru abundența monumentelor care reprezintă un simbioză între religie, istorie și cultură.

Plajele debarcării în Ziua „Z” și capitalele antice japoneze

În aceeași sesiune de la Pusan au fost examinate zeci de candidaturi. Prin decizia Comitetului, în Lista patrimoniului mondial au fost incluse și cinci plaje ale debarcării aliate din Normandia, ca parte a campaniei de eliberare a Europei de Vest de ocupația nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Consiliul Internațional pentru Conservarea Monumentelor și Siturilor (ICOMOS), care evaluează cererile pentru Comitetul patrimoniului mondial, a concluzionat că pe acest teritoriu s-au păstrat ruine extinse ale fortificațiilor germane, urme vizibile ale bombardamentelor și nave scufundate – dovezi ale unui eveniment istoric „care, se crede, a permis recâștigarea libertății și a prevestit o pace durabilă pe continentul european”.

Un loc în lista UNESCO au primit și capitalele antice japoneze Asuka și Fujiwara, precum și regiunea Boma-Bandingilo din Sudanul de Sud, unde are loc cea mai mare migrație terestră de mamifere de pe planetă, cunoscută sub numele de Marea migrație a Nilului, în cadrul căreia se deplasează, printre altele, aproximativ 6 milioane de antilope.

În listă au fost incluse și teatrele istorice din regiunea Marche din Italia, complexul Fortărețelor Regale din Languedoc din Franța (Forteresses royales), 13 obiective arhitecturale ale lui Alvar Aalto din Finlanda (Aalto Works), așezarea forestieră Zehlendorf din Berlin (Waldsiedlung Zehlendorf), cetatea Alamut din Iran, plantațiile (roças) din São Tomé și Príncipe, terenurile agricole istorice din secolul al XIX-lea, precum și ansamblul de arhitectură modernă din Tașkent.

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