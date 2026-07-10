Multe plaje din Europa impun reguli tot mai stricte.

În Europa este în plină desfășurare sezonul vacanțelor relaxante la mare. Însă, pe măsură ce crește presiunea turismului excesiv și amenințările asupra ecosistemelor de coastă, tot mai multe plaje introduc reguli mai stricte.

Pentru a nu rămâne fără lucruri personale sau pentru a evita amenzile, informați-vă despre regulile pe care este posibil să nu le fi cunoscut înainte de a merge să petreceți timpul pe plajă, transmite euronews.com.

Interdicții privind echipamentul de plajă

Pe unele plaje, utilizarea echipamentului de plajă este limitată pentru protejarea mediului natural.

În Sardinia, plaja Punta Molentis din Villasimius a introdus restricții privind folosirea umbrelor, corturilor și pavilioanelor pe plajă.

Inițial, primarul local a declarat că acestea pot fi folosite doar de persoanele peste 65 de ani sau de părinții copiilor sub 10 ani. După critici, regula a fost relaxată: acum este permisă o umbrelă sau un pavilion pe familie sau grup, cu condiția să fie amplasate în locurile indicate de angajații plajei.

Pe plaja Pelosa, tot în Sardinia, regulile cer ca vizitatorii să așeze sub prosoapele de plajă covorașe speciale care colectează mai puțin nisip. Anul acesta norma va fi aplicată mai strict: cei care încalcă legea riscă amenzi de până la 100 de euro, aplicate pe loc.

În Grecia există în prezent 251 de plaje unde sunt interzise orice construcții, de la șezlonguri și umbrele închiriate până la structuri temporare din lemn.

Fumatul pe nisip este interzis

Peste 600 de plaje din Spania interzic fumatul și utilizarea țigărilor electronice, inclusiv pe plajele din Barcelona, San Sebastián și multe stațiuni din Insulele Canare și Baleare.

Anul trecut, Franța a introdus o interdicție națională privind fumatul pe plajele adiacente zonelor de îmbăiere: pentru încălcare se aplică o amendă de 135 de euro.

În multe zone de coastă din Italia, țigările sunt de asemenea interzise, în special în regiunile Veneto, Emilia-Romagna, Sardinia și Apulia.

Costumele de baie nu sunt pentru stradă

Centrele urbane din apropierea plajelor devin tot mai stricte în privința apariției persoanelor în costume de baie pe străzi.

În Sorrento, în sudul Italiei, o plimbare prin oraș în bikini sau doar în slip de baie poate atrage o amendă de până la 500 de euro.

În stațiunea portugheză Albufeira, oricine este surprins purtând doar costum de baie în afara zonelor de plajă, hotelurilor sau piscinelor riscă o amendă între 300 și 1.500 de euro.

În unele regiuni din Spania, cum ar fi Barcelona și Mallorca, există reguli care interzic intrarea în magazine și restaurante cu toracele gol sau în costum de baie. Pentru încălcare se poate aplica o amendă de până la 300 de euro.

La Malaga, primăria a instalat plăcuțe în limba engleză care reamintesc turiștilor că regulile locale de comportament, inclusiv cele privind îmbrăcămintea, se aplică și lor.

În orașele de coastă Split, Dubrovnik și Hvar din Croația au fost adoptate legi privind „tulburarea ordinii publice”, care vizează persoanele care se plimbă cu toracele gol sau în costum de baie. Pentru aceasta se aplică o amendă de până la 150 de euro.

În Nisa, Franța, orice persoană, turist sau localnic, poate primi o amendă de 35 de euro pe loc pentru plimbarea prin oraș cu toracele gol sau 38 de euro pentru înot topless acolo unde este interzis.

Orașul Varenna de pe lacul Como din Italia a urmat exemplul stațiunilor de pe litoral: turiștii cu toracele gol sau în costum de baie riscă o amendă de până la 200 de euro.

Urinatul în mare este interzis

În orașul Vigo din nordul Spaniei, în Galicia, din 2022 se aplică o amendă de 750 de euro pentru așa-numita „evacuare fiziologică pe plajă sau în mare” — urinarea.

În 2024, i s-a alăturat Marbella, care a interzis urinarea sub apă pe 25 de plaje din municipiul Malaga.

Volumul muzicii să fie redus

Iubitorii de relaxare pe plajă în Portugalia riscă amenzi de mii de euro pentru muzică prea tare.

Boxele portabile care redau muzică la volum ridicat și deranjează localnicii și turiștii sunt interzise din 2023 de către Administrația Națională Maritimă a țării (AMN).

Amenda pentru persoane fizice variază între 200 și 4.000 de euro, iar pentru grupuri între 2.000 și 36.000 de euro. „Accesoriul” care tulbură liniștea, de exemplu o boxă, poate fi și confiscat.

Nu aduceți elefanți pe plajă

În multe țări europene există reguli speciale privind aducerea animalelor pe plajă.

În sezonul de vârf, pe multe plaje din Italia, Spania, Franța și Croația accesul câinilor este interzis, în special în zonele marcate cu „Steagul Albastru”; pe unele plaje aceștia pot fi lăsați doar în anumite intervale orare — dimineața devreme sau seara târziu.

Caii sunt de asemenea interziși vara pe multe plaje europene.

Dacă totuși ați decis să aduceți un elefant pe plajă, atunci Granville din Normandia, Franța, este de evitat: aici aceste animale au fost interzise încă din 2009, după ce un circ itinerant a permis elefanților să se scalde în mare, iar aceștia au lăsat „urme” în apă.