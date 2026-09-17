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bild.de logobild
17 Septembrie 2026, 13:13
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Motorina în Germania s-a scumpit până la recordul de 2,45 euro pe litru

Motorina în Germania s-a scumpit până la un maxim istoric.

Motorina în Germania s-a scumpit până la recordul de 2,45 euro pe litru.
Motorina în Germania s-a scumpit până la recordul de 2,45 euro pe litru.

Potrivit datelor clubului auto ADAC, astăzi un litru de motorină costa, în medie, 2,45 euro la nivel național — cu 0,6 cenți mai mult decât precedentul record, stabilit în aprilie. Benzina Super E10 a atins, de asemenea, un nou maxim pentru a cincea zi consecutivă și a ajuns la 2,31 euro pe litru, informează Bild.

De la începutul războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie 2026, motorina s-a scumpit cu aproape 71 de cenți pe litru, iar E10 — cu aproximativ 54 de cenți. Pentru un șofer de automobil diesel, care parcurge circa 1.400 de kilometri pe lună, cu un consum de șapte litri la 100 de kilometri, acest lucru înseamnă cheltuieli suplimentare de aproximativ 69 de euro lunar.

În prezent, motorina în Germania costă chiar mai mult decât benzina, deși este taxată mai puțin. Prețul este influențat nu doar de petrol, ci și de rutele de transport și de capacitățile rafinăriilor.

Prețurile diferă semnificativ și pe parcursul zilei: după creșterea de la prânz, combustibilul se poate scumpi cu peste 20 de cenți pe litru, iar la unele stații de alimentare benzina premium se vinde astăzi cu peste trei euro.

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