Motorina din România s-ar putea scumpi, dacă SUA vor opri exporturile.

Prețul motorinei în România ar putea crește cu până la un leu pe litru în următoarele două-trei săptămâni, dacă Statele Unite vor decide să oprească exportul de motorină.

Această evaluare a fost făcută de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației «Energia Inteligentă», care a avertizat că această măsură va afecta rapid piața europeană, iar ulterior și prețurile de la stațiile de alimentare cu combustibil, relatează adevarul.ro.

Europa încearcă să convingă administrația americană să renunțe la o posibilă interdicție. Potrivit expertului, sistarea exporturilor va afecta circa 5% din cererea mondială și va intensifica presiunea asupra pieței, care se confruntă deja cu mai multe crize.

Până în august, Europa importa din Statele Unite circa 540 000 de barili de motorină pe zi. Ulterior, volumul s-a redus cu aproximativ 350 000 de barili pe zi; această dinamică ar fi putut contribui deja la creșterea prețurilor europene. Dispariția completă a acestui volum ar reprezenta circa 22% din importurile directe ale Europei și 8% din cererea zilnică.

Chisăliță estimează că prețurile europene ar putea crește cu 10–12% în decurs de două-trei săptămâni. În România, scumpirea ar putea constitui circa 50 de bani pe litru sau, în cazuri excepționale, până la un leu. Prețul motorinei a atins deja pragul de 10 lei pe litru, iar scenariul menționat ar putea să-l ridice până la aproximativ 12 lei românești.