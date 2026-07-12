theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Iulie 2026, 09:00
85
Copiază linkul
Link copiat

Monumentul dedicat legionarilor români din perioada lui Franco va fi demolat în Spania

În listă au fost incluse și alte trei monumente similare din perioada lui Franco, situate în Tenerife, Murcia și Almeria.

Monumentul dedicat legionarilor români din perioada lui Franco va fi demolat în Spania.
Monumentul dedicat legionarilor români din perioada lui Franco va fi demolat în Spania.

În Spania s-a decis demontarea monumentului dedicat legionarilor români, considerat contrar memoriei democratice. Despre aceasta informează Digi24 cu referire la eurointegration.com.ua.

Săptămâna aceasta, guvernul a anunțat că monumentul în memoria aliaților români ai lui Franco, decedați în suburbia Madridului, Majadahonda, a fost inclus pe lista obiectelor care contravin memoriei democratice a trecutului și care urmează să fie eliminate din spațiul public.

Pe listă au fost incluse și alte trei monumente similare din epoca lui Franco – din Tenerife, Murcia și Almeria.

„Demontarea acestor monumente va fi un act de demnitate democratică și o garanție că noile generații nu vor moșteni un spațiu public impregnat cu glorificarea urii dictaturii”, a declarat ministrul pentru Politica Teritorială și Memoria Democratică, Ángel Víctor Torres.

Monumentul din Majadahonda a fost inaugurat în 1970 în cinstea liderilor „Gărzii de Fier” românești Ion Moța și Vasile Marin, care au murit acolo în 1937, luptând de partea lui Francisco Franco în timpul războiului civil din Spania.

Ministerul a subliniat că Garda de Fier a promovat vederi fasciste, ultranaționaliste și antisemitiste, a devenit aliat al regimului nazist și este responsabilă pentru numeroase represiuni în România.

Comisia de experți a calificat monumentul din Majadahonda drept unul care glorifică mișcările fasciste europene și regimul franchist.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici