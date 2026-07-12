Monumentul dedicat legionarilor români din perioada lui Franco va fi demolat în Spania.

În listă au fost incluse și alte trei monumente similare din perioada lui Franco, situate în Tenerife, Murcia și Almeria.

În Spania s-a decis demontarea monumentului dedicat legionarilor români, considerat contrar memoriei democratice. Despre aceasta informează Digi24 cu referire la eurointegration.com.ua.

Săptămâna aceasta, guvernul a anunțat că monumentul în memoria aliaților români ai lui Franco, decedați în suburbia Madridului, Majadahonda, a fost inclus pe lista obiectelor care contravin memoriei democratice a trecutului și care urmează să fie eliminate din spațiul public.

Pe listă au fost incluse și alte trei monumente similare din epoca lui Franco – din Tenerife, Murcia și Almeria.

„Demontarea acestor monumente va fi un act de demnitate democratică și o garanție că noile generații nu vor moșteni un spațiu public impregnat cu glorificarea urii dictaturii”, a declarat ministrul pentru Politica Teritorială și Memoria Democratică, Ángel Víctor Torres.

Monumentul din Majadahonda a fost inaugurat în 1970 în cinstea liderilor „Gărzii de Fier” românești Ion Moța și Vasile Marin, care au murit acolo în 1937, luptând de partea lui Francisco Franco în timpul războiului civil din Spania.

Ministerul a subliniat că Garda de Fier a promovat vederi fasciste, ultranaționaliste și antisemitiste, a devenit aliat al regimului nazist și este responsabilă pentru numeroase represiuni în România.

Comisia de experți a calificat monumentul din Majadahonda drept unul care glorifică mișcările fasciste europene și regimul franchist.