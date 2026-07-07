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meduza.io logomeduza
7 Iulie 2026, 18:30
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Monetochka, condamnată în lipsă la un an de închisoare pentru că nu avea marcajul „agent străin”

Judecătorul de instrucție din Moscova a condamnat-o în lipsă la un an de colonie pe cântăreața Liza Monetochka (Elizaveta Gîrdîmova) în dosarul privind evitarea îndeplinirii obligațiilor de „agent străin”.

Monetochka, condamnată în lipsă la un an de închisoare pentru că nu avea marcajul „agent străin”.
Monetochka, condamnată în lipsă la un an de închisoare pentru că nu avea marcajul „agent străin”.

De asemenea, instanța i-a interzis cântăreței să desfășoare activități pe Internet timp de trei ani, scrie meduza.io.

Dosarul Monetochka a fost examinat într-o singură zi. Procuratura a cerut condamnarea cântăreței la un an și 10 luni de închisoare.

Ministerul Justiției din Rusia a declarat-o pe Monetochka „agent străin” în ianuarie 2023. În iunie și august aceluiași an, Judecătoria raională Basmanîi din Moscova i-a aplicat două amenzi de câte 30.000 de ruble pentru postări fără marcaj privind „agentul străin”.

Despre dosarul împotriva cântăreței s-a aflat în septembrie 2025. Motivul a fost lipsa etichetei „agent străin” în postările de pe Instagram ale interpretei Monetochka. La scurt timp după aceea, cântăreața a fost dată în urmărire și arestată în lipsă.

Sursă
meduza.io logomeduza
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