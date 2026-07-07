Monetochka, condamnată în lipsă la un an de închisoare pentru că nu avea marcajul „agent străin”.

Judecătorul de instrucție din Moscova a condamnat-o în lipsă la un an de colonie pe cântăreața Liza Monetochka (Elizaveta Gîrdîmova) în dosarul privind evitarea îndeplinirii obligațiilor de „agent străin”.

De asemenea, instanța i-a interzis cântăreței să desfășoare activități pe Internet timp de trei ani, scrie meduza.io.

Dosarul Monetochka a fost examinat într-o singură zi. Procuratura a cerut condamnarea cântăreței la un an și 10 luni de închisoare.

Ministerul Justiției din Rusia a declarat-o pe Monetochka „agent străin” în ianuarie 2023. În iunie și august aceluiași an, Judecătoria raională Basmanîi din Moscova i-a aplicat două amenzi de câte 30.000 de ruble pentru postări fără marcaj privind „agentul străin”.

Despre dosarul împotriva cântăreței s-a aflat în septembrie 2025. Motivul a fost lipsa etichetei „agent străin” în postările de pe Instagram ale interpretei Monetochka. La scurt timp după aceea, cântăreața a fost dată în urmărire și arestată în lipsă.