Moldova a depășit Grecia și Irlanda în ceea ce privește creșterea numărului de călători în 2026.

În prima jumătate a anului 2026, fluxul turistic în Europa a crescut, în general, cu 3 %, însă în Europa de Vest numărul sosirilor a scăzut, inclusiv din cauza caniculei.

Turismul internațional a crescut cu doar 0,4 % în prima jumătate a anului 2026, în timp ce Europa a înregistrat o creștere de 3 % a fluxului de sosiri, potrivit celei mai recente ediții a Barometrului Mondial al Turismului al UN Tourism, transmite euronews.com.

Continentul s-a numărat printre liderii în ceea ce privește ritmul de creștere: rezultate mai bune a înregistrat doar Africa, unde fluxul turistic a crescut cu 4 %.

Din ianuarie până în iunie anul curent, Europa a fost vizitată de aproximativ 350 de milioane de călători străini, însă creșterea a fost neuniformă de la o regiune la alta.

În Europa de Sud mediteraneeană și în Europa Centrală și de Est, numărul sosirilor a crescut cu 4 %, iar în Europa de Nord — cu 3 %.

În același timp, în Europa de Vest fluxul de sosiri turistice s-a redus cu 1 %, iar UN Tourism menționează că acest lucru este „parțial legat de canicula din iunie și de slăbirea cererii pentru călătoriile pe distanțe lungi spre o serie de destinații în trimestrul al doilea al anului 2026”.

În țările din Orientul Mijlociu, numărul sosirilor turistice a scăzut cu 22 %, în Asia de Sud — cu 5 %, iar în Asia de Sud-Est — cu 1 %.

„Situația din Orientul Mijlociu a afectat destinații situate mult dincolo de regiunea propriu-zisă și demonstrează clar că, într-o lume atât de interconectată, reziliența trebuie consolidată peste tot, nu doar în momentul declanșării unei crize”, a declarat secretara generală a UN Tourism, Shaikha Al Nowais.

Raportul subliniază că, în Europa și regiunea Asia-Pacific, conflictul „a deplasat parțial cererea turistică în favoarea destinațiilor mai apropiate și mai accesibile”.

În Europa, Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de turiști: în prima jumătate a anului, fluxul de sosiri a crescut aici cu 25 %. În Grecia și Irlanda, acesta a crescut cu 15 %.

La nivel mondial, cea mai mare creștere a fost înregistrată, printre altele, în El Salvador (+37 %), Paraguay (+34 %), Bhutan (+31 %), Vanuatu (+30 %), Palau (+29 %), Mongolia (+27 %), Uzbekistan (+25 %) și Coreea de Sud (+21 %).

Se estimează că, la finele anului 2026, sosirile internaționale vor crește cu doar 1–2 % — mai puțin decât cele 3–4 % prognozate anterior, despre care s-a relatat în ianuarie.