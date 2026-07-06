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meduza.io logomeduza
6 Iulie 2026, 07:09
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Mojtaba Khamenei nu a participat la ceremonia de rămas bun cu tatăl său

Mojtaba Khamenei nu a participat la ceremonia de rămas bun cu tatăl său, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, decedat la începutul războiului.

Mojtaba Khamenei nu a participat la ceremonia de rămas bun cu tatăl său.
Mojtaba Khamenei nu a participat la ceremonia de rămas bun cu tatăl său.

Ceremonia de rămas bun cu Ali Hamenei, căruia i-a succedat la conducerea supremă a Iranului Mojtaba, a fost onorată de prezența a trei alți fii ai lui Hamenei — Mostafa, Masud și Meysam, scrie meduza.io, citând reuters.com.

Faptul că Mojtaba Hamenei nu a apărut până acum la ceremonia de rămas bun cu tatăl său, notează CNN, ridică întrebări despre starea sa de sănătate și despre cine conduce cu adevărat Iranul în prezent.

Mojtaba Hamenei a fost rănit pe 28 februarie, în ziua începerii războiului, când tatăl său și alți membri ai familiei au fost uciși. Presa occidentală a scris în aprilie, citând surse, că fiul și succesorul lui Ali Hamenei se află într-o stare gravă. Oficial, autoritățile iraniene au confirmat rănirea lui Mojtaba Hamenei, dar au declarat că acesta „se simte bine”.

După începutul războiului, Mojtaba Hamenei nu a apărut încă în public. Totuși, publicația Axios a relatat la începutul lunii aprilie că el a „participat activ” la negocierile cu SUA privind încetarea ostilităților. În același timp, ar fi respectat măsuri stricte de securitate, transmițând dispoziții prin curieri.

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