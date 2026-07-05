Moartea lui Khamenei a provocat o ruptură profundă și ascunsă în conducerea Iranului.

În Iran, după moartea lui Ali Khamenei, a izbucnit o luptă „acută” ascunsă pentru influența asupra succesorului său, Mojtaba.

Despre acest lucru scrie NYT. Diviziunea, subliniază ziarul, a apărut și în rândul conservatorilor iranieni.

Divergențele publice dintre forțele politice iraniene, care s-au intensificat după moartea liderului suprem Ali Khamenei, care concentra în jurul său puterea absolută, ascund o diviziune mai profundă în cadrul autorităților iraniene. Despre aceasta scrie The New York Times (NYT), citând patru oficiali iranieni de rang înalt și doi membri ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Aceștia au descris o „luptă acerbă” între diferitele tabere din Iran pentru a-l impune pe noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, ca aliatul lor și pentru a domina scena politică a țării.

Ziarul scrie că, în mod tradițional, rivalitatea politică în Iran era între conservatori și reformiști, dar după moartea liderului suprem, și conservatorii s-au divizat.

Potrivit oficialilor iranieni, ramura pragmatică a puterii în țară – generalii superiori ai IRGC, președintele Parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Masoud Pezeshkian și șeful Consiliului de Securitate Națională Mohammad Bagher Zolghadr – are momentan avantajul, deoarece a promovat încetarea focului și negocierile cu SUA. Susținătorii liniei dure se opun acestor pași, fiind împotriva detensionării relațiilor cu Washingtonul, scrie ziarul.

NYT a remarcat că la funeraliile lui Ali Khamenei, care au început pe 3 iulie și vor dura până pe 9, fiul său – noul lider suprem al Iranului – nu a apărut din cauza temerilor unui atac din partea Israelului. Potrivit celor patru oficiali iranieni de rang înalt, „invizibilitatea” lui Mojtaba Khamenei după rănile suferite în urma unui atac și incapacitatea sa de a calma conflictele pun sub semnul întrebării stabilitatea conducerii sale la distanță.

Între timp, The Washington Post (WP) scrie că moartea lui Ali Khamenei la începutul operațiunii militare a SUA și Israelului nu a slăbit conducerea iraniană, ci, dimpotrivă, a dat naștere unei „noi generații de lideri” care s-au dovedit a fi „mai cruzi”, au declarat angajați ai serviciilor de securitate și experți.

Ziarul notează că, după luni de lovituri, autoritățile iraniene, potrivit oficialilor și experților, rămân nemiloase – de exemplu, au executat critici interni. Aproape toți actualii oficiali de rang înalt, remarcă WP, provin din structurile de securitate și militare, inclusiv CGRI, în timp ce liderii civili, inclusiv președintele Pezeshkian și ministrul de Externe Abbas Araghchi, au fost marginalizați.

Printre reprezentanții liniei dure, ziarul a menționat secretarul Consiliului de Securitate Zolghadr, comandantul IRGC Ahmad Vahidi și consilierul militar al liderului suprem Mohsen Rezaei.

Pe 18 iunie, SUA și Iran au semnat un memorandum de înțelegere care prevede o încetare a focului pe două luni, precum și reluarea navigației în Strâmtoarea Ormuz. În ciuda schimburilor episodice de lovituri după încheierea acordului, părțile continuă negocierile pentru un acord final, inclusiv prin intermediari.

Mojtaba Khamenei a aprobat anterior semnarea memorandumului, dar a făcut o rezervă că „în principiu” se opune acordului. The Telegraph a scris că tocmai acest cuvânt „în principiu” a cauzat diviziunea în conducerea iraniană. Unii l-au interpretat ca un semnal că, de fapt, liderul suprem nu aprobă acordul și îndeamnă la opoziție față de acesta. Alții au citit cuvintele lui Khamenei junior ca o „aprobare reticentă” a diplomației ca singura cale pentru Iran.