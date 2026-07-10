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digi24.ro logodigi24
10 Iulie 2026, 23:53
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Miruță: Încă cinci drone marine au fost distruse în Marea Neagră

Ministrul interimar al Apărării din România, Radu Miruță, a anunțat că în apele Mării Negre au fost descoperite și neutralizate cinci drone marine.

Miruță: Încă cinci drone marine au fost distruse în Marea Neagră.
Miruță: Încă cinci drone marine au fost distruse în Marea Neagră.

„Au fost descoperite resturi ale încă cinci drone pe mare, care au fost apoi distruse. Unele dintre ele conțineau explozibili, altele nu”, a declarat ministrul, transmite digi24.ro.

La întrebarea jurnaliștilor despre motivul pentru care navele militare românești aflate în port nu au interceptat drona care în cele din urmă a explodat, ministrul a menționat că, pe timp de pace, armata nu este responsabilă de paza portului.

„Armata Română nu asigură paza Portului Constanța pe timp de pace”, a explicat Miruță.

La summitul Alianței Nord-Atlantice de la Ankara din 8 iulie, reprezentanții Bulgariei, României și Turciei au decis extinderea mandatului grupului comun de combatere a minelor din Marea Neagră. În lista responsabilităților misiunii din Marea Neagră a fost inclusă suplimentar asigurarea securității obiectivelor cheie de infrastructură din regiune.

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