Ministrul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că a ordonat desecretizarea ajutorului militar acordat Ucrainei după începutul invaziei ruse la scară largă.

Despre aceasta a anunțat ministrul duminică pe rețeaua socială X, transmite eurointegration.com.ua.

„După consultări cu prim-ministrul Donald Tusk, păstrând responsabilitatea față de public și respectând cerințele legislației, am dispus desecretizarea tuturor donațiilor în favoarea Ucrainei pentru anii 2022–2026”, a scris Kosiniak-Kamysz.

El a menționat că procesul de acordare a ajutorului sub formă de echipamente a fost început de guvernul „PiS” condus de ministrul Mariusz Błaszczak, iar despre fiecare ajutor este informat președintele – în prezent Karol Nawrocki, iar anterior a fost Andrzej Duda.

„De asemenea, am dispus Serviciului de Contrainformații Militare SKW să stabilească cine a încercat intenționat să dezvăluie secrete de stat. Acționăm în condițiile unui război la granița noastră, fiecare acțiune îndreptată împotriva intereselor statului polonez pune în pericol securitatea polonezilor și polonezelor”, a scris ministrul.

Mesajul ministrului a apărut ca răspuns la acuzațiile opoziției că guvernul a transmis în secret Ucrainei rachete pentru sistemul Patriot.

Vicepreședintele Seimului Poloniei și liderul „Confederației” Krzysztof Bosak a declarat sâmbătă că „în martie, guvernul a transmis în secret Ucrainei rachete interceptoare costisitoare și dificil de procurat pentru sistemul Patriot, fără aprobarea Seimului”.

El a subliniat că „Polonia le-a achiziționat din SUA pentru a crea un sistem de apărare antiaeriană multi-nivel” și că aceste rachete sunt singurele din dotarea armatei poloneze capabile să facă față rachetelor rusești „Iskander”.

Recent, Kosiniak-Kamysz a declarat că Ucraina a refuzat acordul prin care partea poloneză trebuia să predea avioane de vânătoare MiG-29 în schimbul accesului la tehnologii în domeniul sistemelor fără pilot.