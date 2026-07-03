Ministerul Sănătății din Franța a anunțat peste 2.000 de decese cauzate de caniculă.

Peste 2.000 de locuitori ai Franței au murit într-o săptămână din cauza caniculei anormale.

Despre acest lucru a anunțat în emisia postului de televiziune TF1 ministrul sănătății din țară, Stéphanie Rist.

Potrivit acesteia, în perioada 22–28 iunie, în Franța au fost înregistrate aproximativ 2.025 de decese noi. Ministrul a precizat că aceste date se bazează pe certificatele electronice de deces, care reprezintă aproximativ 60% din totalul documentelor. În acest context, statistica finală poate fi ulterior corectată.

Rist a mai menționat că, în perioada valului recent de caniculă, în țară s-a înregistrat o creștere semnificativă a mortalității în rândul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani.

În ultimele zile, Franța, la fel ca și alte state europene, s-a confruntat cu temperaturi anormal de ridicate. Serviciul național de meteorologie a declarat nivelul maxim de pericol meteorologic în 72 din cele 96 de departamente ale țării, un record istoric.

În plus, canicula a afectat și economia europeană, care a pierdut deja aproximativ 5 miliarde de euro. Expertul industrial independent Leonid Hazanov a explicat că aceste calcule se bazează pe creșterea costului energiei electrice în Europa.