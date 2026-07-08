Ministerul Justiției al SUA a amenințat cu închisoarea comisiile electorale din toate statele din cauza votului migranților.

Ministerul Justiției al SUA a trimis scrisori oficialilor responsabili de alegeri din toate cele 50 de state, avertizând că vor urma urmăriri penale, dacă vor permite cetățenilor străini să voteze.

Potrivit CBS News, autoritățile statelor trebuie să raporteze în termen de cinci zile măsurile luate pentru respectarea cerințelor legislației federale.

În scrisoare se precizează că orice angajat al comisiei electorale care, în mod conștient, introduce sau păstrează necetățeni pe lista alegătorilor sau îi ajută să obțină și să depună buletine de vot „poate fi tras la răspundere penală”. Comisiilor electorale li se recomandă să contacteze Ministerul Justiției pentru a discuta „ce pași trebuie să întreprindă statul pentru a menține curățenia listelor electorale”.

Scrisorile au fost trimise pe fondul unor litigii ale ministerului împotriva mai multor zeci de state, cu scopul de a le obliga să furnizeze listele electorale needitate. Listele urmează să fie verificate pentru conformitatea cu legile federale, iar informațiile despre necetățenii incluși vor fi transmise Departamentului pentru Securitate Internă pentru combaterea criminalității și încălcărilor legislației privind imigrația. În prezent, Ministerului Justiției i s-a refuzat cererea de a primi listele în 11 tribunale de district, una dintre aceste decizii fiind menținută de Curtea de Apel a SUA din al șaselea district.

Președintele Donald Trump susține de câteva luni că necetățenii votează în masă la alegerile federale, deși, potrivit experților, astfel de cazuri sunt extrem de rare, notează CBS. Autoritățile locale au reacționat dur la ultimatumul Ministerului Justiției. Astfel, democratul Adrian Fontes, secretar de stat al statului Arizona, unul dintre cele care au primit scrisoarea, a numit acțiunile ministerului jignitoare. El a declarat că oficialii locali au respectat întotdeauna legea cu strictețe și a adăugat că comisiile electorale vor continua să își îndeplinească atribuțiile, nu „directivele dictate de retorica politică și intimidare”.