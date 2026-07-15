Ministerul de Finanțe al SUA a anunțat lansarea unei monede cu portretul lui Trump.

Casa de Monede a SUA va începe să bată o nouă monedă de aur cu valoarea nominală de un dolar, cu imaginea președintelui Donald Trump.

Despre acest lucru a anunțat ministrul finanțelor SUA, Scott Bessent, transmite epravda.com.ua.

Emisiunea monedei este dedicată celor 250 de ani de independență a SUA. Potrivit lui Bessent, moneda este menită să onoreze „moștenirea libertății” și să devină un simbol al patriotismului american.

Pe aversul monedei este reprezentat Trump, precum și inscripțiile „Libertate”, „În Dumnezeu ne încredem” și datele 1776–2026. Pe revers se află Marele Sigiliu al SUA, valoarea nominală și cifra 250.

Moneda va fi fabricată la Philadelphia dintr-un aliaj de metale neprețioase cu culoare aurie. Lansarea este planificată pentru toamnă, scrie The Wall Street Journal.