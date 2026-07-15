theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Iulie 2026, 23:54
1 582
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul de Externe al Bulgariei a explicat retragerea țării din „Coaliția de Voință”

Bulgaria susține că opțiunile diplomatice pentru încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei nu sunt încă epuizate și confirmă disponibilitatea de a continua sprijinul pentru Kiev, inclusiv în domeniul securității energetice.

Ministerul de Externe al Bulgariei a explicat retragerea țării din „Coaliția de Voință”.
Ministerul de Externe al Bulgariei a explicat retragerea țării din „Coaliția de Voință”.

Despre aceasta a declarat ministrul de externe al Bulgariei, Velislava Petrova-Camova, la Kiev, transmite eurointegration.com.ua.

Șefa diplomației bulgare a răspuns la întrebarea privind motivele pentru care țara sa a ieșit din „Coaliția de Voință”.

„Cred că toți ne dorim să atingem o pace durabilă și justă. Pentru aceasta este necesar să lucrăm pe mai multe direcții politice. Este vorba despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, măsuri economice eficiente împotriva Rusiei, precum și o cale diplomatică care să aducă părțile la masa negocierilor. Considerăm că a treia direcție a fost utilizată insuficient”, a declarat Petrova-Camova.

Ministrul a adăugat că țara sa va susține toate eforturile diplomatice, precum și politica de sancțiuni a UE.

Potrivit acesteia, Bulgaria este pregătită să contribuie în continuare la securitatea energetică a Ucrainei în perspectiva iernii care urmează.

„Bulgaria este situată la intersecția mai multor rute critice, care ne permit să sprijinim Ucraina prin livrări de gaz și alte surse de energie. Aceasta este una dintre direcțiile la care lucrăm activ în prezent”, a explicat Petrova-Camova.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici