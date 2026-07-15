Ministerul de Externe al Bulgariei a explicat retragerea țării din „Coaliția de Voință”.

Bulgaria susține că opțiunile diplomatice pentru încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei nu sunt încă epuizate și confirmă disponibilitatea de a continua sprijinul pentru Kiev, inclusiv în domeniul securității energetice.

Despre aceasta a declarat ministrul de externe al Bulgariei, Velislava Petrova-Camova, la Kiev, transmite eurointegration.com.ua.

Șefa diplomației bulgare a răspuns la întrebarea privind motivele pentru care țara sa a ieșit din „Coaliția de Voință”.

„Cred că toți ne dorim să atingem o pace durabilă și justă. Pentru aceasta este necesar să lucrăm pe mai multe direcții politice. Este vorba despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, măsuri economice eficiente împotriva Rusiei, precum și o cale diplomatică care să aducă părțile la masa negocierilor. Considerăm că a treia direcție a fost utilizată insuficient”, a declarat Petrova-Camova.

Ministrul a adăugat că țara sa va susține toate eforturile diplomatice, precum și politica de sancțiuni a UE.

Potrivit acesteia, Bulgaria este pregătită să contribuie în continuare la securitatea energetică a Ucrainei în perspectiva iernii care urmează.

„Bulgaria este situată la intersecția mai multor rute critice, care ne permit să sprijinim Ucraina prin livrări de gaz și alte surse de energie. Aceasta este una dintre direcțiile la care lucrăm activ în prezent”, a explicat Petrova-Camova.