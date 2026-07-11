theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
euractiv
11 Iulie 2026, 09:49
2 936
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Apărării din România: Țara a primit o navă militară nouă

Ministrul Apărării din România, Radu Miruță, după încheierea summitului NATO de la Ankara, nu a zburat acasă cu avionul, ca majoritatea participanților, ci a plecat spre Constanța cu corveta nouă a Forțelor Navale Române.

Ministerul Apărării din România: Țara a primit o navă militară nouă.
Ministerul Apărării din România: Țara a primit o navă militară nouă.

Potrivit euractiv.com, ministrul a traversat Marea Neagră pe o corvetă din clasa Hisar, construită în Turcia. Este cea mai nouă navă de luptă intrată în dotarea flotei române.

Potrivit ministrului, această călătorie are o semnificație specială pentru el, deoarece tocmai el a semnat documentele privind intrarea navei în dotarea forțelor navale române.

Corveta construită în Turcia a devenit unul dintre primele rezultate majore ale cooperării tot mai extinse în domeniul industriei de apărare dintre București și Ankara. Nava este echipată cu sistemul de comandă și control ADVENT al companiei Havelsan.

Astfel, România a devenit prima țară NATO care a adoptat un sistem turcesc de comandă și control.

Corveta va fi operată de o echipă română, instruită de specialiști turci.

Sursă
euractiv
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici