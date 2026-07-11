Ministerul Apărării din România: Țara a primit o navă militară nouă.

Ministrul Apărării din România, Radu Miruță, după încheierea summitului NATO de la Ankara, nu a zburat acasă cu avionul, ca majoritatea participanților, ci a plecat spre Constanța cu corveta nouă a Forțelor Navale Române.

Potrivit euractiv.com, ministrul a traversat Marea Neagră pe o corvetă din clasa Hisar, construită în Turcia. Este cea mai nouă navă de luptă intrată în dotarea flotei române.

Potrivit ministrului, această călătorie are o semnificație specială pentru el, deoarece tocmai el a semnat documentele privind intrarea navei în dotarea forțelor navale române.

Corveta construită în Turcia a devenit unul dintre primele rezultate majore ale cooperării tot mai extinse în domeniul industriei de apărare dintre București și Ankara. Nava este echipată cu sistemul de comandă și control ADVENT al companiei Havelsan.

Astfel, România a devenit prima țară NATO care a adoptat un sistem turcesc de comandă și control.

Corveta va fi operată de o echipă română, instruită de specialiști turci.