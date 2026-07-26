Ministerul Apărării din România s-a pronunțat împotriva dezinformării după incidentele cu drone

Interimarul ministrului Apărării din România, Radu Miruță, a reacționat la „dezinformările” privind modul și momentul în care piloții au intervenit pentru a doborî două drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al României.

Dezinformarea a vizat și costul operațiunii, precum și faptul că acesta se afla în concediu. Despre acest lucru, scrie eurointegration.com.ua, citând Digi24.

„Văd că pe unii dintre cei care se numesc „suveraniști” îi deranjează mai mult faptul că armata română și-a făcut datoria decât faptul că dronele rusești au încălcat spațiul nostru aerian”, a declarat Miruță, după care a respins pe rând declarațiile apărute în spațiul public, pe care le clasifică drept „false”.

„România a demonstrat un lucru simplu: își apără teritoriul și reacționează ferm, iar capacitățile actuale ale armatei române, în acest context, au făcut posibilă intervenția cu succes. Granițele, spațiul aerian și suveranitatea României nu sunt negociabile. NATO funcționează, armata română își face pe deplin datoria cu ceea ce are la dispoziție și vom continua să investim în protecția cetățenilor, a teritoriului național și a flancului estic al Alianței”, a spus el.

Referitor la afirmația că „rachetele scumpe au fost lansate asupra unor drone ieftine”, ministrul subliniază că calculul nu se face „prin compararea prețului rachetei cu prețul dronei”.

„În această ecuație sunt luate în considerare viețile oamenilor și siguranța comunităților pe care le protejăm, iar acestea sunt neprețuite. Folosim mijloace terestre de apărare antiaeriană, dar raza lor este limitată. Da, avioanele F-16 nu au fost proiectate pentru astfel de misiuni. De aceea ele reprezintă o măsură extremă, la care se recurge atunci când este necesar să protejăm populația și infrastructura”, explică ministrul.

El a adăugat că, în același timp, „a fost lansat cel mai accelerat program de înzestrare și modernizare a armatei române cu producție în România”.

Referitor la afirmația care circulă în spațiul public, potrivit căreia drona „se plimba prin România”, iar piloții au deschis focul „prea târziu”, Miruță a subliniat că, din momentul intrării dronei în spațiul aerian românesc, aceasta a fost monitorizată permanent.

„Interceptarea a avut loc exact în momentul în care s-au creat condițiile necesare pentru doborârea în siguranță. Ieri a durat mai mult, astăzi – doar câteva minute. Responsabilitatea ministrului și a militarilor nu este doar să doboare ținta, ci să o facă folosind mijloacele disponibile, fără a pune în pericol viețile oamenilor”, a explicat el.

Referitor la acuzațiile aduse împotriva sa, conform cărora „era în concediu” când „au venit dronele”, Radu Miruță a răspuns că da, era în concediu, dar „chiar și în concediu” el „a rămas ministru al apărării”. „Responsabilitatea pentru securitatea României nu se suspendă când pleci în concediu și nu depinde de prezența ta fizică în birou. În ultimele luni am demonstrat – nu prin sloganuri, ci prin decizii și rezultate – că Ministerul Apărării funcționează continuu. Există proceduri, lanțuri de comandă și specialiști pregătiți care acționează 24 de ore din 24, iar când situația o cere, intervin imediat”, spune Miruță.

Ministrul apărării menționează că România „este astăzi mai bine pregătită decât acum un an”.

„Fac apel către public să se informeze din surse oficiale și de încredere și să trateze cu prudență declarațiile zgomotoase, lipsite de context și fundament”, a adăugat ministrul.