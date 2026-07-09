Militarul Lunin, care l-a amenințat cu o revoltă pe Putin, a fost eliberat după 11 zile de arest.

Militarul Alexandr Lunin, care a înregistrat un mesaj adresat lui Vladimir Putin și a amenințat cu o revoltă, a fost eliberat după 11 zile de arest administrativ.

Despre acest lucru a anunțat pe rețelele sale sociale și a confirmat pentru publicația „Agenția”, transmite meduza.io.

După cum au aflat jurnaliștii, Lunin a ieșit din centrul de detenție specială din regiunea Voronej pe 8 iulie. În noaptea de 9 iulie, pe rețelele sale sociale a apărut un video în care anunță că „a slăbit puțin, i-a crescut barba, dar totul este bine”. Potrivit lui, deja a ajuns la Moscova.

Cu o zi înainte, șeful Proiectului Federal pentru Securitate și Combaterea Corupției, denunțătorul Vitalii Borodin, a publicat pe canalul său de Telegram o fotografie comună cu militarul. „Alexandr Lunin este viu, sănătos, totul este bine cu el. Am fost alături de el tot acest timp”, a declarat Borodin.

Alexandr Lunin este un militar din regiunea Voronej, care a participat la războiul la scară largă dintre Rusia și Ucraina. El a publicat activ pe rețelele sociale apeluri către Vladimir Putin.

La sfârșitul lunii iunie, într-unul dintre videoclipurile sale, Lunin a cerut ca președintele să îl cheme la Kremlin și să asculte în direct „tot adevărul” despre ceea ce se întâmplă în Rusia, inclusiv despre problemele din armată. În caz de refuz, a amenințat cu o revoltă militară. Videoclipul a adunat milioane de vizualizări pe Instagram.

Curând s-a aflat că în casa lui Lunin au avut loc percheziții, iar el însuși a fost plasat sub arest administrativ pentru demonstrarea simbolurilor extremiste sau naziste (articolul 20.3 din Codul Contravențional). Nu se cunoaște care a fost motivul formal al dosarului.

La Kremlin, comentând declarațiile lui Lunin, au afirmat că nu au văzut înregistrarea propriu-zisă, dar au considerat că în ea apar „formulări destul de ciudate”.