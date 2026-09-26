Militari italieni, răniți în timpul exercițiilor de tragere NATO în Letonia.

În timpul exercițiilor NATO cu trageri de luptă desfășurate la poligonul din Adaži (Letonia), patru militari ai armatei italiene au fost răniți în urma unui incident cu o mitralieră.

Potrivit informațiilor, militarii din Regimentul 11 au participat la misiunea NATO "Forțele terestre avansate". Vehiculul în care se aflau a fost lovit de o rafală trasă de o mitralieră instalată pe o altă mașină de luptă italiană, transmite eurointegration.com.ua, citând tg24.sky.it

Potrivit surselor, din vehiculul blindat Dardo a fost trasă accidental o rafală în direcția unei alte mașini de același tip, care se deplasa în față. Trapa acesteia era deschisă, probabil deoarece militarii tocmai ieșeau din vehicul.

În urma incidentului, patru militari au fost răniți. Unul dintre ei a fost spitalizat în stare gravă, însă starea sa rămâne stabilă.

Alți trei militari se simt bine și au luat deja legătura cu familiile lor. Potrivit părții italiene, viața niciunuia dintre răniți nu este în prezent în pericol.

Răniții au fost evacuați la o instituție medicală din Riga, unde primesc îngrijirile medicale necesare și sunt supuși examinării.

Ministerul Apărării al Italiei a declarat că, după incident, au început imediat investigațiile necesare pentru stabilirea cauzelor și reconstituirea completă a circumstanțelor producerii acestuia.

Rudele militarilor au fost deja informate despre starea lor.

Ministrul Apărării al Italiei, Guido Crosetto, primește rapoarte regulate de la șeful Statului Major General, generalul Luciano Portolano, și de la comandantul Comandamentului Operațional al Forțelor Întrunite (COVI), general-locotenentul Giovanni Maria Iannucci, privind starea răniților și desfășurarea anchetei.

Ministerul Apărării și-a exprimat solidaritatea cu militarii răniți și familiile acestora și le-a urat însănătoșire grabnică.