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30 Iulie 2026, 13:23
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Mii de oameni din Creta, evacuați din cauza unui incendiu de pădure

Un incendiu forestier de amploare pe Creta a distrus mai multe case și anexe agricole.

Mii de oameni din Creta, evacuați din cauza unui incendiu de pădure.
Mii de oameni din Creta, evacuați din cauza unui incendiu de pădure.

Din satul-stațiune Agia Galini au fost evacuați 8.000 de oameni, anunță AFP. Decizia de evacuare a fost luată după ce incendiul s-a apropiat de localitate la o distanță de un kilometru.

Serviciul de pompieri a trimis peste 200 de pompieri și 53 de autospeciale de pompieri în sud-vestul Cretei, însă vântul puternic a împiedicat preluarea apei de mare pentru stingere. Ministerul Protecției Civile, începând cu 30 iulie, a instituit nivelul maxim de pregătire pentru incendii în mai multe regiuni, inclusiv în Creta, în împrejurimile Atenei, în estul Peloponezului și în majoritatea insulelor Mării Egee.

În incendiile din Grecia au murit deja trei pompieri. Doi au rămas blocați pe un drum montan, nu departe de localitatea Kriá Vrisi, iar încă unul și-a pierdut cunoștința în timpul stingerii unui incendiu pe peninsula Peloponez. Grecia se confruntă aproape în fiecare vară cu incendii forestiere puternice, deoarece seceta prelungită, temperaturile ridicate și vânturile puternice creează condiții ideale pentru propagarea rapidă a focului, menționează AFP.

Mii de oameni din Creta, evacuați din cauza unui incendiu de pădure

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