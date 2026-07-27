Mii de oameni au ieșit la protest în Mallorca împotriva turismului în masă.

Duminică, mii de oameni au ieșit din nou pe străzile insulei spaniole Mallorca pentru a protesta împotriva turismului în masă.

Despre acest lucru informează „Adevărul European” cu referire la dpa.

Inițial, demonstranții s-au adunat seara în centrul Palmei, capitala acestei insule spaniole din Marea Mediterană. De acolo, marșul s-a îndreptat prin centrul orașului către catedrală, unde mai târziu în aceeași seară urma să aibă loc citirea unui manifest.

Inițiativa „Menys Turisme, Més Vida” („Mai puțin turism, mai multă viață”), sub sloganul „Mallorca pe margine” deja al treilea an consecutiv a chemat la proteste pe insulă, care este deosebit de populară printre turiștii din Germania și Marea Britanie. Poliția locală a estimat numărul demonstranților la 25.000.

Mulți participanți purtau pancarte făcute manual. Printre sloganurile afișate se numărau „Mallorca este suprapopulată” sau „Nu mai este loc”.

Un reprezentant al organizatorilor a declarat jurnaliștilor că, având în vedere că alegerile regionale din Insulele Baleare sunt peste un an, ei au dorit să-și transmită poziția.

Momentul acțiunii a fost ales special pentru a coincide cu vârful sezonului turistic. Sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august sunt considerate săptămânile cu cel mai mare număr de turiști în Insulele Baleare.

Cererea principală este limitarea numărului de vizitatori. Creșterea numărului de turiști și închirierea locuințelor pentru vacanțe sunt considerate cauzele deficitului grav de locuințe. Organizatorii acțiunii se plâng că mulți oameni cu venituri medii abia își pot permite un apartament pe insulă.

Asociațiile civice, grupurile ecologice și alte organizații leagă, de asemenea, probleme precum poluarea, ambuteiajele și zgomotul, precum și distrugerea mediului natural, tocmai de turismul de masă.

Guvernul Spaniei se așteaptă ca în acest an țara să fie vizitată de 100 de milioane de turiști străini.

În ultimii ani, plângerile locuitorilor locali, în special din Barcelona, s-au intensificat în legătură cu faptul că fluxurile uriașe de turiști duc la transformarea unui număr tot mai mare de locuințe în apartamente pentru închiriere pe termen scurt, iar costul chiriei pentru localnici devine insuportabil din cauza deficitului de locuințe.