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euronews.com logoeuronews
29 Iunie 2026, 18:36
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„Michael” depășește „Oppenheimer” și devine cel mai de succes film biografic din istorie

Filmul biografic despre Michael Jackson, lansat în acest an, a devenit cel mai de succes biopic muzical la box office, depășind „Bohemian Rhapsody” din 2018.

„Michael” depășește „Oppenheimer” și devine cel mai de succes film biografic din istorie.
„Michael” depășește „Oppenheimer” și devine cel mai de succes film biografic din istorie.

Biografia despre Michael Jackson regizată de Antoine Fuqua a devenit cea mai profitabilă biografie din istoria cinematografiei, încasând la nivel mondial 977,4 milioane de dolari și depășind filmul premiat cu Oscar al lui Christopher Nolan, „Oppenheimer”, scrie euronews.com.

„Oppenheimer” a încasat 975,8 milioane de dolari în box office-ul mondial, conform datelor Box Office Mojo, și a câștigat în final șapte premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, cea mai bună regie, cel mai bun actor și cel mai bun actor în rol secundar.

La începutul acestei luni, Michael a depășit „Bohemian Rhapsody”, devenind cea mai profitabilă biografie muzicală. Acum, în a zecea săptămână de la lansare, pragul de 1 miliard de dolari pare doar o chestiune de timp.

Lansat în aprilie 2026, Michael povestește drumul lui Michael Jackson de la faima copilăriei în trupa „The Jackson 5” până la titlul de „regele muzicii pop”. În ciuda succesului la box office, filmul a fost aspru criticat pentru că evită cele mai problematice aspecte ale vieții lui Jackson.

Reacția dură la film este legată în primul rând de faptul că ignoră acuzațiile de abuz sexual asupra copiilor aduse împotriva artistului încă înainte de moartea sa din 2009. Potrivit presei, într-una dintre versiunile timpurii ale scenariului aceste acuzații erau abordate, însă avocații care reprezintă moștenitorii lui Jackson le-au blocat în favoarea unei abordări mai orientate spre publicul larg. Aceasta a dus la filmări suplimentare prelungite, care, se spune, au fost finanțate de moștenitorii lui Jackson.

Potrivit unor informații, se pregătește deja o continuare a filmului Michael, iar șeful studioului Lionsgate, Adam Fogelson, a declarat că filmările pentru partea a doua ar putea începe chiar în acest an sau în 2027.

Răspunzând la întrebarea ce ar putea include continuarea, Fogelson a dat ca exemplu prestația lui Jackson în pauza Super Bowl din 1993.

Când a fost întrebat dacă continuarea va aborda acuzațiile aduse lui Jackson, el a răspuns: „Este o întrebare foarte complicată și nu sunt sigur că eu sunt persoana potrivită să răspund sau că este momentul potrivit acum”.

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