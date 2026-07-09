Mexicul va solicita deschiderea unor dosare penale din cauza deceselor cetățenilor săi în timpul reținerilor ICE.

Guvernul Mexicului intenționează să depună în Statele Unite cereri pentru deschiderea dosarelor penale legate de decesul cetățenilor mexicani care au murit în închisori pentru imigranți sau în timpul operațiunilor de reținere.

Despre acest lucru a declarat joi, 9 iulie, la o conferință de presă șeful Ministerului Afacerilor Externe al țării, Roberto Velasco, transmite theins.ru, citând reuters.com.

Potrivit lui Velasco, 14 cetățeni mexicani au murit în custodia Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE), iar alți trei în timpul operațiunilor de reținere desfășurate de această agenție.

Decesele mexicanilor în centrele de detenție pentru imigranți au loc pe fondul unui număr record de rețineri. De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump în ianuarie 2025, ICE a extins brusc arestările și deportările migranților ilegali, iar numărul persoanelor din centrele de detenție a depășit 60.000. Potrivit CBS News, anul 2025 a fost cel mai mortal pentru persoanele reținute de ICE în ultimele două decenii – în centrele agenției au murit 31 de persoane. Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a raportat că doar în primele cinci luni ale anului 2026 au decedat 18 persoane în centrele ICE și a cerut o anchetă independentă pentru toate aceste cazuri.

Mexicul exercită de câteva luni presiuni asupra Washingtonului din cauza deceselor cetățenilor săi. În martie, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că țara va înăspri măsurile după moartea lui José Guadalupe Ramos Solano într-un centru de detenție din apropierea Los Angeles, el devenind al patrulea mexican decedat în această instituție într-un an. Ministerul Afacerilor Externe al Mexicului a trimis note diplomatice la Washington și a solicitat documente medicale și rapoarte privind condițiile de detenție ale persoanelor decedate, însă, potrivit autorităților mexicane, nu a primit răspuns la aceste solicitări.