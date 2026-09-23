Meteorologii avertizează asupra unui val timpuriu de îngheț în Europa.

În următoarele zile, Europa va fi afectată de o răcire semnificativă. În unele regiuni, temperatura va coborî mult sub zero, iar în Alpi se așteaptă pe alocuri temperaturi de până la -12°.

Meteorologii spun că acesta este un val de înghețuri foarte timpuriu pentru sfârșitul lunii septembrie, relatează unian.net.

Vremea rece este legată de deplasarea cicloanelor deasupra părții de est a continentului. Acestea vor aduce aer rece din nord până departe în sudul Europei. Totodată, în perioadele cu cer senin, aerul se va răci rapid, creând condiții pentru înghețuri nocturne puternice.

Primul „minus” semnificativ a fost deja înregistrat în munții Austriei. În zona Sonnblick, temperatura a coborât până la -6,6°, iar la Brunnenkogel – până la -5°. Totuși, în următoarele zile răcirea vremii se va accentua.

Potrivit prognozei, cea mai rece vreme se va instala în Alpi în perioada 23-26 septembrie. Temperaturile deosebit de scăzute sunt așteptate în sudul Elveției, la granița dintre Italia și Franța, precum și în sud-vestul Austriei. Pe alocuri, termometrele pot coborî până la -4°...-12°.

Caracterul neobișnuit al acestui val de frig este indicat și de prognozele pentru o altitudine de circa 1,5 kilometri. În anumite zone, temperatura de acolo poate fi cu 6-17 grade mai mică decât norma climatică. Acest lucru indică un aflux semnificativ de aer rece pentru această perioadă a anului.

Răcirea vremii va afecta și Polonia. În următoarele nopți și în primele ore ale dimineții, temperatura în multe regiuni poate coborî până la +1°...+8°. În condiții de cer senin și în locurile unde se acumulează aer rece, pe alocuri sunt posibile înghețuri ușoare.

Totodată, actualul val de frig nu va fi de lungă durată. Potrivit prognozelor, acesta va începe să slăbească la trecerea dintre septembrie și octombrie.