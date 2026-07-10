Meta va începe producția propriului cip AI în septembrie.

Meta va lansa în septembrie producția propriului cip pentru inteligență artificială. Aceasta face parte din planul companiei de a crește capacitatea totală de calcul la 14 gigawați anul viitor.

Despre aceasta raportează Reuters, citând o notă internă a Meta, pe care agenția a avut-o la dispoziție, transmite theins.ru.

Chipul pentru centrele de date, cu numele de cod Iris, face parte dintr-un program de patru generații de acceleratoare Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), pe care compania le proiectează singură. Cu ajutorul propriilor microcipuri, Meta intenționează să îmbunătățească inteligența artificială care susține funcționarea Facebook și Instagram. Testarea lui Iris a durat doar șase săptămâni și nu a relevat probleme majore, un semn de progres pentru un proiect care stagnase de la lansarea sa acum mai bine de cinci ani. La dezvoltarea chipului, Meta este sprijinită de Broadcom, iar producția va fi asigurată de taiwaneza TSMC. Această abordare ar trebui să reducă costurile uriașe de calcul ale companiei și să-i diminueze dependența de furnizori precum Nvidia și AMD.

Totodată, Iris este conceput să completeze, nu să înlocuiască complet procesoarele grafice, pe care Meta le achiziționează în cantități mari de la Nvidia și AMD. În același timp, implementarea celor mai noi GPU-uri într-o companie de o asemenea anvergură, după cum se menționează în notă, „s-a dovedit a fi o sarcină dificilă și ne-a consumat timp”. Compania intenționează să lanseze un nou chip aproximativ la fiecare șase luni — până la sfârșitul anului 2027, în timp ce, de obicei, producătorii actualizează cipurile AI o dată pe an sau mai rar.

Anul acesta Meta plănuiește să implementeze o infrastructură de calcul cu o putere de șapte gigawați, iar în 2027 să dubleze această cifră. Pentru infrastructura AI, compania intenționează să cheltuiască până la 145 miliarde de dolari în 2026 — o parte semnificativă din peste 700 miliarde de dolari pe care întreaga industrie tehnologică americană mare intenționează să îi investească în tehnologie. Pentru extinderea infrastructurii, Meta a încheiat contracte pe termen lung cu Samsung Electronics pentru cipuri de memorie, cu Sandisk pentru unități flash și cu Sumitomo Electric pentru echipamente de fibră optică.

Se menționează că astfel de acorduri au devenit critice în contextul deficitului de cipuri de memorie, care a determinat, printre altele, Apple să majoreze prețurile produselor sale. Creșterea prețurilor la memorie și alte microcipuri a fost atât de rapidă încât analiștii Morgan Stanley au numit fenomenul „chipflation” o problemă macroeconomică.

Anterior s-a anunțat că managementul Meta analizează metode „neconvenționale” de atragere a capitalului pentru creșterea bruscă a cheltuielilor pentru infrastructura AI, inclusiv prin plasamente de acțiuni în valoare de zeci de miliarde de dolari. Discuțiile s-au intensificat după ce compania-mamă Google, Alphabet, a realizat cu succes un plasament record de acțiuni în valoare de 85 miliarde de dolari.