Medici, judecați în România pentru implantarea dispozitivelor cardiace extrase de la cadavre.

În România s-a încheiat ancheta unui caz penal de mare amploare, în care doi medici sunt acuzați că au implantat ilegal dispozitive cardiace la pacienți, acestea fiind extrase de la persoane decedate.

Potrivit Parchetului General al României, cardiologul Dan Tesloianu de la Spitalul Clinic de Urgență Sf. Spiridon din Iași a ajuns pe banca acuzaților. Ancheta arată că, între aprilie 2018 și mai 2022, el a implantat la 185 de pacienți dispozitive medicale de unică folosință, extrase de la decedați, sterilizate din nou și folosite contrar cerințelor legale și instrucțiunilor producătorilor, informează mediafax.ro.

Al doilea acuzat este cardiologul Eduard Belu de la Spitalul Militar Regina Maria din Brașov. Ancheta arată că el i-a transmis colegului său 24 de dispozitive cardiace, contribuind astfel la comiterea infracțiunilor.

Parchetul îl acuză pe Tesloianu de abuz în serviciu (185 de episoade) și luare de mită. Belu este acuzat de complicitate la abuz în serviciu în 24 de episoade.

Anchetatorii susțin că acțiunile medicilor au pus în pericol grav sănătatea pacienților, deoarece reutilizarea unor astfel de dispozitive de unică folosință este interzisă. În plus, statul a fost prejudiciat cu peste două milioane de lei.

Anchetarea cazului a început în 2023 și a provocat un larg ecou public în România. Acum, dosarul a fost trimis în instanță, care trebuie să stabilească vinovăția acuzaților.