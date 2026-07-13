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13 Iulie 2026, 09:31
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McGregor a câștigat 15 milioane de dolari pentru o luptă de un minut cu americanul Max Holloway

Luptătorul irlandez de MMA Conor McGregor a câștigat cel puțin 15 milioane de dolari pentru lupta cu americanul Max Holloway la turneul UFC 329 din Las Vegas. Confruntarea a durat doar un minut.

McGregor a câștigat 15 milioane de dolari pentru o luptă de un minut cu americanul Max Holloway.
McGregor a câștigat 15 milioane de dolari pentru o luptă de un minut cu americanul Max Holloway.

McGregor a intrat în octogon pentru prima dată din 2021 și a pierdut în prima rundă prin knockout tehnic din cauza unei accidentări la genunchi.

Onorariile oficiale ale luptătorilor nu au fost anunțate. În plus, așa cum a recunoscut anterior șeful UFC, Dana White, pentru plățile către McGregor a fost elaborată o nouă formulă de contract din cauza lipsei procentelor din transmisii plătite.

Înainte de turneu, managerul lui McGregor a anunțat că este vorba despre o „sumă istorică pentru un meci”.

De altfel, SalaryLeaks estimează că McGregor ar fi putut câștiga până la 32 de milioane de dolari pentru lupta cu Holloway, din această sumă 15 milioane de dolari fiind plăți garantate. La rândul său, americanul putea conta pe un onorariu mult mai mic – până la 5 milioane de dolari.

McGregor este fost campion UFC în două categorii de greutate. Are în palmares 22 de victorii și șapte înfrângeri în MMA. La finalul anului 2020, el a fost cel mai bine plătit sportiv din lume, depășindu-i în venituri pe Messi și Ronaldo. Atunci, în acel an, a câștigat 180 de milioane de dolari. Totuși, cea mai mare parte din această sumă (150 de milioane de dolari) a primit-o pentru vânzarea pachetului majoritar din brandul său de whisky.

Sursă
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