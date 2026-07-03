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theins.ru logotheins
3 Iulie 2026, 22:15
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Mark Zuckerberg a recunoscut că agenții inteligenței artificiale se dezvoltă mai lent decât se anticipa

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a recunoscut deficiențele din restructurarea amplă realizată de companie.

Mark Zuckerberg a recunoscut că agenții inteligenței artificiale se dezvoltă mai lent decât se anticipa.. Foto: Drew Angerer
Mark Zuckerberg a recunoscut că agenții inteligenței artificiale se dezvoltă mai lent decât se anticipa.. Foto: Drew Angerer

Despre acest lucru a declarat el în cadrul unei ședințe interne cu angajații joi, a cărei înregistrare este disponibilă pe Reuters. Potrivit lui Zuckerberg, agenții AI, sisteme automatizate capabile să îndeplinească sarcini în numele utilizatorului, se dezvoltă mai lent decât anticipa, transmite theins.ru citând reuters.com.

Șeful Meta a recunoscut că reorganizarea companiei, însoțită de reduceri masive de personal, nu a decurs atât de „curat” pe cât ar fi putut, iar conducătorii au greșit în estimarea termenelor schimbărilor. Totodată, Zuckerberg și alți manageri de top încearcă să atenueze unele dintre schimbările organizaționale introduse la începutul anului, fără a modifica direcția generală.

În mai, Meta a redus aproximativ 10% din personalul global și a transferat circa 7.000 de angajați în echipe care se ocupă de AI — aceste măsuri au stârnit nemulțumirea personalului și îngrijorări privind climatul moral în companie. Anterior, Zuckerberg le spusese angajaților că nu se așteaptă la noi reduceri de personal în întreaga companie până la sfârșitul anului, deși o parte dintre angajați au privit acest lucru cu scepticism.

„Traiectoria dezvoltării sistemelor agenți în ultimele cel puțin patru luni nu s-a accelerat așa cum ne-am așteptat”, a recunoscut Zuckerberg, adăugând că pariurile companiei pe noua structură „până acum nu s-au justificat”.

Potrivit lui, atunci când în ianuarie-februarie conducerea a început să planifice restructurarea, managerii de top i-au spus că se tem că compania nu se adaptează suficient de rapid la dezvoltarea tehnologiilor. Atunci, Meta era „foarte optimistă” în privința unor instrumente precum Claude Code de la dezvoltatorul AI Anthropic.

În total, Meta intenționează să cheltuiască în acest an până la 145 de miliarde de dolari pentru infrastructura AI, aceasta fiind o parte din peste 700 de miliarde de dolari pe care cele mai mari companii tehnologice le alocă în total pentru dezvoltarea acestei tehnologii în 2026.

Sursă
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