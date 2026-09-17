Franța, din cauza deteriorării situației sale financiare, nu mai poate oferi ajutor Ucrainei, consideră lidera partidului „Adunarea Națională”, Marine Le Pen.

Potrivit acesteia, Parisul a oferit deja Kievului „un volum semnificativ de ajutor”.

„Acesta nu este un act de ostilitate față de Ucraina. Putem continua să le instruim soldații, armata, putem continua să le furnizăm echipamente, pentru ca ei să se poată apăra. Dar, din punct de vedere financiar, nu mai putem face acest lucru, — consideră Le Pen. — Pentru că nu putem, pe de o parte, să spunem că nu există niciun euro pentru indexarea pensiilor, iar pe de altă parte, că există miliarde pentru contribuția la Uniunea Europeană”, o citează pe politiciană Le Figaro.

Potrivit Financial Times (FT), autoritățile franceze se tem că victoria lui Marine Le Pen la alegerile prezidențiale din 2027 „ar putea zădărnici o parte semnificativă a agendei” Uniunii Europene (UE). Le Pen „a precizat clar” că nu dorește ca Franța să finanțeze UE în cuantumul obișnuit. În august, ea s-a plâns că, în ultimii ani, această contribuție a crescut brusc, în timp ce UE „practic nu oferă ajutor” economiei franceze.