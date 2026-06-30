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dw.com logodw
30 Iunie 2026, 23:14
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Marele Accelerator de Hadroni va fi oprit pentru patru ani

Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN) a anunțat oprirea temporară a Marelui Accelerator de Hadroni.

Marele Accelerator de Hadroni va fi oprit pentru patru ani.
Marele Accelerator de Hadroni va fi oprit pentru patru ani.

Cel mai mare accelerator de particule încărcate din lume a fost oprit luni, 29 iunie, pentru patru ani, pentru modernizare și reconstrucție, se arată într-un comunicat al organizației, transmite dw.com.

Oamenii de știință speră că astfel vor putea extinde capacitățile de cercetare a legilor fundamentale ale fizicii. Reconstrucția va crește luminozitatea instalației și va permite realizarea a de zece ori mai multe coliziuni de particule pe secundă, ceea ce ar trebui să ofere posibilități pentru studierea materiei întunecate, considerată un component important al Universului. După finalizarea lucrărilor, instalația va purta denumirea de Marele Accelerator de Hadroni de Înaltă Luminozitate.

Sursă
dw.com logodw
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