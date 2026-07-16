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eurointegration.com.ua logoeurointegration
16 Iulie 2026, 07:18
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Marea Britanie va introduce interdicția nocturnă pe rețelele sociale pentru tinerii de 16 și 17 ani

Guvernul britanic a introdus noi restricții pentru adolescenții mai mari în planul său de a impune o interdicție generală privind utilizarea rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani.

Marea Britanie va introduce interdicția nocturnă pe rețelele sociale pentru tinerii de 16 și 17 ani.
Marea Britanie va introduce interdicția nocturnă pe rețelele sociale pentru tinerii de 16 și 17 ani.

Utilizatorii, asupra cărora se vor aplica aceste restricții, vor avea accesul blocat la aplicații de la miezul nopții până la ora 6 dimineața, dacă nu își vor schimba setările implicite, scrie eurointegration.com.ua, citând reuters.com.

Noile măsuri sunt menite să prevină o tranziție bruscă pentru cei care vor avea acces la rețelele sociale la împlinirea vârstei de 16 ani și să ofere o protecție împotriva efectelor negative ale vizionării conținutului târziu noaptea.

„Aceste măsuri vor juca un rol crucial în a ajuta tinerii să se odihnească suficient, să se concentreze pe studii la școală și universitate, precum și să petreacă mai mult timp de calitate cu familia și prietenii”, a declarat ministrul pentru Tehnologii, Liz Kendall.

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