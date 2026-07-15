Marea Britanie va îndemna populația să-și facă provizii de alimente în caz de atac cibernetic din partea Rusiei.

Guvernul Marii Britanii pregătește o campanie publică prin care le recomandă familiilor să-și facă rezerve de alimente și apă în cazul unui posibil atac cibernetic din partea Rusiei.

Aceasta face parte dintr-o pregătire mai amplă a țării pentru un eventual conflict.

Mai târziu în acest an, miniștrii vor lansa o campanie informativă pentru populație cu sfaturi despre cum să se pregătească pentru situații de urgență, în special, să creeze rezerve de alimente, medicamente și mijloace de bază pentru supraviețuire, scrie rbc.ua, citând telegraph.co.uk.

Secretarul principal al prim-ministrului, Darren Jones, a anunțat că guvernul lansează o „campanie națională de conștientizare a rezilienței”, pentru a informa oamenii despre pași simpli, dar importanți, în caz de situații de urgență.

Dintre crizele posibile pentru care britanicii trebuie să se pregătească se numără un atac cibernetic care ar putea afecta accesul la electricitate, apă, comunicații telefonice sau posibilitatea de a cumpăra alimente în magazinele locale.

Anul viitor, guvernul va organiza, de asemenea, „exerciții naționale de apărare la domiciliu” – sute de funcționari publici vor exersa răspunsul la o criză din interiorul structurilor guvernamentale în cazul unui atac hibrid din partea unui inamic străin.

Deciziile sunt luate pe fondul creșterii îngrijorărilor privind un posibil atac al Rusiei asupra unei țări NATO și atacurilor cibernetice aproape constante asupra infrastructurii critice a Marii Britanii.

Revizuirea strategică de apărare de anul trecut avertiza că Marea Britanie este deja „atacată zilnic” – prin spionaj, amenințări cibernetice și manipulări informaționale din partea statelor ostile, inclusiv Rusia și Iran.

În document se menționa, de asemenea, că Putin a demonstrat disponibilitatea de a folosi forța militară, de a provoca daune civililor și de a amenința cu arme nucleare.