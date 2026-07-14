theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
14 Iulie 2026, 22:46
8
Copiază linkul
Link copiat

Marea Britanie a cheltuit 13 miliarde de dolari din buget în lupta cu COVID-19

În lupta cu coronavirusul, autoritățile britanice au cheltuit inutil aproximativ 13 miliarde de dolari din banii contribuabililor.

Marea Britanie a cheltuit 13 miliarde de dolari din buget în lupta cu COVID-19.
Marea Britanie a cheltuit 13 miliarde de dolari din buget în lupta cu COVID-19.

La această concluzie a ajuns comisia de anchetă privind activitatea guvernului în perioada COVID-19, transmite bbc.com.

Suma totală a cheltuielilor guvernului pentru echipamente de protecție, teste și ventilatoare mecanice în perioada ianuarie 2020 - iunie 2022 a depășit 54,6 miliarde de dolari. Dintre acestea, aproape 13 miliarde de dolari au fost alocate pentru echipamente necorespunzătoare sau expirate.

Alte 204 milioane de dolari au fost cheltuite pentru echipamente care nu au fost utilizate, iar 186 milioane de dolari pentru proiecte de ventilatoare mecanice care nu au fost puse în producție.

Din raport reiese, de asemenea, că la începutul pandemiei țara nu dispunea de un stoc suficient de măști de protecție, halate și mănuși și, în același timp, nu a fost pregătită să concureze în cursa globală pentru aprovizionarea cu acestea.

Președintele comisiei a declarat că autoritățile au creat așa-numita „linie VIP”, acordând prioritate furnizorilor cu legături politice. Potrivit acesteia, acest sistem a introdus inechitate în achizițiile de urgență și a subminat încrederea societății.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici