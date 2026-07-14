Marea Britanie a cheltuit 13 miliarde de dolari din buget în lupta cu COVID-19.

În lupta cu coronavirusul, autoritățile britanice au cheltuit inutil aproximativ 13 miliarde de dolari din banii contribuabililor.

La această concluzie a ajuns comisia de anchetă privind activitatea guvernului în perioada COVID-19, transmite bbc.com.

Suma totală a cheltuielilor guvernului pentru echipamente de protecție, teste și ventilatoare mecanice în perioada ianuarie 2020 - iunie 2022 a depășit 54,6 miliarde de dolari. Dintre acestea, aproape 13 miliarde de dolari au fost alocate pentru echipamente necorespunzătoare sau expirate.

Alte 204 milioane de dolari au fost cheltuite pentru echipamente care nu au fost utilizate, iar 186 milioane de dolari pentru proiecte de ventilatoare mecanice care nu au fost puse în producție.

Din raport reiese, de asemenea, că la începutul pandemiei țara nu dispunea de un stoc suficient de măști de protecție, halate și mănuși și, în același timp, nu a fost pregătită să concureze în cursa globală pentru aprovizionarea cu acestea.

Președintele comisiei a declarat că autoritățile au creat așa-numita „linie VIP”, acordând prioritate furnizorilor cu legături politice. Potrivit acesteia, acest sistem a introdus inechitate în achizițiile de urgență și a subminat încrederea societății.