Majorările salariale nu sunt suficiente: Prețurile locuințelor din Spania cresc mai repede decât veniturile.

Analiza relevă diferențe semnificative între regiuni: dacă salariile din țară diferă cu aproximativ 10 000 de euro pe an, prețul unei locuințe cu o suprafață de 90 de metri pătrați poate varia cu aproape 383 000 de euro.

Principalul obstacol este suma care trebuie economisită înainte de contractarea unui credit ipotecar. Pentru a cumpăra o locuință cu o suprafață de 90 de metri pătrați, cumpărătorul trebuie să achite aproximativ 30 % din preț, inclusiv avansul și cheltuielile aferente. În Insulele Baleare, aceasta este de circa 144 000 de euro, față de 29 000 în Extremadura și 30 000 în Castilia-La Mancha, transmite euronews.com.

Prețurile explică în mare măsură această diferență. Un apartament cu o suprafață de 90 de metri pătrați costă aproximativ 480 000 de euro în Insulele Baleare și 431 000 de euro în Madrid. În Extremadura, în schimb, acesta costă circa 97 000 de euro, iar în Castilia-La Mancha — aproximativ 100 000. Prin urmare, un salariu mai mare nu acoperă întotdeauna costul locuinței.

Capacitatea de a economisi joacă, de asemenea, un rol decisiv. Dacă o familie direcționează 35 % din venituri către economisirea pentru avans, atunci în nouă comunități autonome aceasta va putea strânge suma necesară în mai puțin de cinci ani. Este vorba despre Galicia, Navarra, Aragon, La Rioja, Murcia, Asturias, Castilia și León, Extremadura și Castilia-La Mancha.

La polul opus se află Insulele Baleare, Madrid și Insulele Canare. În aceste regiuni, cinci ani de economii nu sunt suficienți pentru a acoperi prețul unei locuințe cu o suprafață de 90 de metri pătrați. Pentru o persoană care cumpără singură un apartament, efortul este și mai mare: ar trebui să economisească timp de 14,2 ani în Insulele Baleare, 10,7 ani în Madrid și 10,1 ani în Insulele Canare.

Potrivit directoarei de comunicare a iAhorro, Laura Martínez, ale cărei declarații sunt citate într-un comunicat de presă, principala dificultate ține nu atât de plata creditului ipotecar, cât de acumularea capitalului inițial: „Cel mai greu este să strângi suma necesară”.

Tinerii și cumpărătorii singuri, potrivit analizei, se confruntă cel mai des cu cele mai mari dificultăți în depășirea acestei prime bariere.