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bild.de logobild
23 Septembrie 2026, 12:58
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Mai multe țări din UE i-au trimis lui von der Leyen o scrisoare prin care îi cer să se oprească și să fie mai modestă

13 dintre cele 27 de state ale Uniunii Europene cer Comisiei Europene să pună cât mai curând pe pauză și să nu adopte, timp de un an, nicio lege sau reglementare nouă.

Mai multe țări din UE i-au trimis lui von der Leyen o scrisoare prin care îi cer să se oprească și să fie mai modestă.
Mai multe țări din UE i-au trimis lui von der Leyen o scrisoare prin care îi cer să se oprească și să fie mai modestă.

În schimb, instituția condusă de Ursula von der Leyen este îndemnată doar să simplifice normele deja în vigoare. Potrivit planului celor 13 guverne, acest lucru este necesar pentru a restabili competitivitatea economiei europene, relatează Bild.

Inițiatoarea scrisorii care solicită o „curățenie temeinică” a reglementărilor existente a fost Austria, documentul fiind susținut și de Germania, Polonia, Danemarca și Italia. Ministra austriacă pentru afaceri europene, Claudia Bauer, a prezentat acest document spre examinare Consiliului Uniunii Europene, declarând: „Pe parcursul unui an, prioritatea trebuie să fie punerea lucrurilor în ordine”.

În pofida limbajului diplomatic, aceasta reprezintă o palmă serioasă pentru costisitorul aparat birocratic de la Bruxelles, consideră redacția Bild. În scrisoare se spune:

„Este vital să se asigure un mediu de reglementare care […] să nu împovăreze inutil întreprinderile cu sarcini administrative nejustificate, proceduri duplicative sau obligații excesive de raportare. Actele normative trebuie formulate astfel încât să simplifice implementarea, aplicarea, respectarea și controlul judiciar al acestora”.

„Este nevoie de un buton de resetare”

De mai bine de un an, Comisia Europeană însăși recunoaște că a mers prea departe în materie de reglementare și că acum este necesar să „taie poteci prin jungla birocratică”. De atunci, au fost întreprinse diverse încercări de a opri valul de falimente ale companiilor europene, care a distrus deja sute de mii de locuri de muncă. Totuși, pe 12 august, instituția a aruncat din nou o altă categorie de antreprenori în iadul birocratic: prin noua sa „Directivă privind ambalajele”, a obligat numeroase întreprinderi mici să înceteze livrările către alte țări ale UE, pentru a evita costurile administrative nebunești. Un înalt funcționar al UE a declarat chiar pentru WELT: „Îndemnăm statele membre să nu aplice [aceste] noi norme”.

Critica obstacolelor birocratice prin care Comisia Europeană blochează economia europeană vine de mulți ani din partea Uniunii Europene a Contribuabililor. Președintele acesteia, Michael Jäger, consideră că un simplu „buton de pauză” nu este suficient. Jäger a declarat pentru BILD:

„De fapt, am avea nevoie de un buton de resetare. Să anulăm totul și să verificăm, pentru fiecare lege în parte, consecințele sale negative”.

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