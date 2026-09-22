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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Septembrie 2026, 07:09
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Magyar: Ungaria nu s-a alăturat Summitului „Celor Opt din Carpați"

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, a declarat că țara sa nu este membră a formatului „Carpathian 8”, inițiat de Ucraina și destinat consolidării cooperării dintre țările regiunii Carpaților.

Magyar: Ungaria nu s-a alăturat Summitului „Celor Opt din Carpați".
Magyar: Ungaria nu s-a alăturat Summitului „Celor Opt din Carpați".

Magyar a făcut această declarație în timpul discursului său din parlament, fiind citat de HVG, scrie eurointegration.com.ua.

Premierul ungar a declarat că Budapesta a primit o invitație din partea Ucrainei de a se alătura formatului „Carpathian 8”, însă nu a acceptat-o, având propriile motive în acest sens.

„Am fost invitați și, din motive întemeiate, nu am mers”, a menționat Magyar, subliniind că Ungaria „nu participă la acest lucru”.

Totodată, el nu a explicat în ce au constat motivele refuzului de a participa la acest format.

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a anunțat, la 18 septembrie, crearea unui nou format de cooperare – „Celor Opt din Carpați”, care va reuni Ucraina și șapte țări europene (România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria, Ungaria), precum și UE în calitate de uniune.

În urma primului „Summit Carpatic”, șefii de stat, de guvern și reprezentanții Ucrainei, Austriei, Poloniei, României, Serbiei și Slovaciei au adoptat declarația finală.

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