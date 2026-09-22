Magyar s-a pronunțat împotriva construirii pe teritoriul țării a unui depozit de petrol pentru Ucraina.

Șeful guvernului Ungariei, Péter Magyar, a calificat drept o amenințare planurile de construire a unui depozit de petrol pentru Ucraina pe teritoriul ungar.

Memorandumul privind construcția a fost semnat în septembrie de compania ucraineană „Naftogaz” și MOL din Ungaria.

Magyar, luând cuvântul pe 21 septembrie în Parlament, a declarat că nu va exista nicio construcție atât timp cât partidul său, „Tisa”, se află la putere. Potrivit prim-ministrului, el a informat conducerea MOL despre poziția sa și a amintit că statul deține o participație de 25% în această companie, scrie meduza.io cu referire la nepszava.hu.

Directorul „Naftogaz”, Serghei Fedorenko, a anunțat pe 20 septembrie semnarea unui memorandum cu MOL. Acordul a fost semnat în cadrul Forumului Economic Carpatic. Memorandumul prevede construirea unui depozit pentru necesitățile Ucrainei în apropierea frontierei ungaro-ucrainene.

„În condițiile atacurilor rusești constante asupra infrastructurii noastre de combustibili, diversificarea rutelor de aprovizionare și crearea unor capacități suplimentare de stocare în afara zonei bombardamentelor reprezintă o chestiune de stabilitate a întregii piețe”, a scris Fedorenko pe Facebook.

Autoritățile ungare susțin că guvernul nu a autorizat negocierile MOL privind construirea depozitului. La rândul său, MOL subliniază că este vorba doar despre o înțelegere preliminară, iar procesul de pregătire a proiectului va dura ani.

MOL a mai amintit că firma se ocupă de stocarea petrolului pe teritoriul Ungariei atât în interesul altor țări din UE, cât și al statelor din afara Uniunii Europene.