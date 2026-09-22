theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
meduza.io logomeduza
22 Septembrie 2026, 13:28
2 347
Copiază linkul
Link copiat

Magyar s-a pronunțat împotriva construirii pe teritoriul țării a unui depozit de petrol pentru Ucraina

Șeful guvernului Ungariei, Péter Magyar, a calificat drept o amenințare planurile de construire a unui depozit de petrol pentru Ucraina pe teritoriul ungar.

Magyar s-a pronunțat împotriva construirii pe teritoriul țării a unui depozit de petrol pentru Ucraina.
Magyar s-a pronunțat împotriva construirii pe teritoriul țării a unui depozit de petrol pentru Ucraina.

Memorandumul privind construcția a fost semnat în septembrie de compania ucraineană „Naftogaz” și MOL din Ungaria.

Magyar, luând cuvântul pe 21 septembrie în Parlament, a declarat că nu va exista nicio construcție atât timp cât partidul său, „Tisa”, se află la putere. Potrivit prim-ministrului, el a informat conducerea MOL despre poziția sa și a amintit că statul deține o participație de 25% în această companie, scrie meduza.io cu referire la nepszava.hu.

Directorul „Naftogaz”, Serghei Fedorenko, a anunțat pe 20 septembrie semnarea unui memorandum cu MOL. Acordul a fost semnat în cadrul Forumului Economic Carpatic. Memorandumul prevede construirea unui depozit pentru necesitățile Ucrainei în apropierea frontierei ungaro-ucrainene.

„În condițiile atacurilor rusești constante asupra infrastructurii noastre de combustibili, diversificarea rutelor de aprovizionare și crearea unor capacități suplimentare de stocare în afara zonei bombardamentelor reprezintă o chestiune de stabilitate a întregii piețe”, a scris Fedorenko pe Facebook.

Autoritățile ungare susțin că guvernul nu a autorizat negocierile MOL privind construirea depozitului. La rândul său, MOL subliniază că este vorba doar despre o înțelegere preliminară, iar procesul de pregătire a proiectului va dura ani.

MOL a mai amintit că firma se ocupă de stocarea petrolului pe teritoriul Ungariei atât în interesul altor țări din UE, cât și al statelor din afara Uniunii Europene.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
meduza.io logomeduza
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici