Magyar i-a propus campioanei la șah să devină președinta Ungariei.

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, a propus candidatura campioanei la șah Judit Polgar pentru funcția de viitor președinte al țării. Votul pentru ea ar putea avea loc în decurs de o lună.

După demiterea lui Tamás Sulyok din funcție, Magyar a scris pe rețelele sociale că țara are nevoie de un nou șef de stat „de care să fie mândru fiecare maghiar”, scrie rbc.ua, citând bloomberg.com.

El a anunțat că luni, 20 iulie, se va întâlni cu Polgar pentru a o întreba dacă este pregătită să ocupe această funcție până la adoptarea noii constituții a Ungariei. Magyar a subliniat că ea este persoana capabilă să reprezinte interesele tuturor maghiarilor și să contribuie la „unitate și pace”.

„Președinția nu este o profesie și nici o slujbă, ci cea mai înaltă formă de serviciu de stat... Recunoașterea de care se bucură (Polgar - red.) nu se datorează legăturilor sau contactelor politice, ci talentului său excepțional, hărniciei, capacității sale neegalate de muncă și onestității”, a declarat premierul.

Se așteaptă ca parlamentul, în care partidul lui Magyar „Tisa” deține majoritatea, să aleagă un nou președinte până pe 20 august, când în Ungaria este sărbătoare națională.

Până acum, Polgar nu a răspuns public la propunere. Menționăm că Judit Polgar, în vârstă de 49 de ani, este recunoscută drept cea mai mare jucătoare de șah, conducând clasamentul mondial feminin timp de 26 de ani consecutiv, iar la 15 ani a devenit cel mai tânăr mare maestru din istorie.

De asemenea, se știe că ea a apărut în documentarul Netflix „Regina șahului”, care spune povestea unei fete care „visează să cucerească lumea șahului internațional, dominată de bărbați”.