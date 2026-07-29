Mafia italiană este interesată să cumpere drone bombardiere.

Mafia italiană „Cosa Nostra” manifestă interes pentru achiziționarea de drone cu mortier și alte arme tehnologice pe piața neagră, creată ca urmare a conflictului din Ucraina.

Despre aceasta a declarat procurorul din Palermo, Maurizio de Lucia, în timpul unei audieri în fața comisiei parlamentare pentru combaterea mafiei, transmite agenția ANSA.

Potrivit procurorului, mafia aducea anterior arsenaluri din timpul războiului din Iugoslavia prin regiunea Salento, dar acum încearcă să-și actualizeze și să-și perfecționeze armamentul. Maurizio de Lucia a recunoscut că organele de drept nu sunt încă pregătite să se apere împotriva atacurilor cu drone.

Separat, procurorul a ridicat problema comunicațiilor în închisori. Conform datelor sale, deținuții mafioți primesc telefoane mobile aproape imediat după arestare în blocurile cu regim mediu și înalt de securitate, ceea ce le permite să continue să conducă grupările infracționale din celule. Doar în două închisori din Palermo, în anul 2025 și prima jumătate a anului 2026, au fost confiscate 297 de telefoane.

În concluzie, de Lucia a menționat ancheta privind averea boss-ului mafiot decedat Matteo Messina Denaro, subliniind că, în colaborare cu șapte țări străine, s-a reușit deja să se confiște active în valoare de 200 de milioane de euro.