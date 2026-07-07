MAE al Braziliei a avertizat asupra riscului desfășurării trupelor SUA pe teritoriul țării.

Decizia SUA de a desemna grupările PCC (Primeiro Comando da Capital) și CV (Comando Vermelho) drept organizații teroriste creează riscuri pentru cetățeni și deschide posibilitatea unei intervenții militare a SUA în Brazilia.

Potrivit CNN Brasil, această evaluare este prezentată într-o scrisoare oficială a ministrului Afacerilor Externe al Braziliei, Mauro Vieira, ca răspuns la o solicitare a Camerei Deputaților.

Potrivit MAE brazilian, decizia Washingtonului „nu va aduce avantaje concrete” cooperării bilaterale, deoarece statutul grupărilor infracționale transnaționale permite deja țărilor să facă schimb de informații. În același timp, legislația antiteroristă americană oferă Casei Albe largi competențe.

„Aplicarea acestei legi poate avea loc cu un grad ridicat de discreție... cu consecințe potențial grave pentru cetățenii brazilieni în domeniile financiar, migrație și penal. În final, există posibilitatea utilizării forței militare americane pe teritoriul brazilian”, se subliniază în document.

Decizia SUA de a recunoaște PCC și CV drept organizații teroriste străine a intrat în vigoare la 5 iunie. Anterior, Departamentul de Stat al SUA clasificase aceste grupări drept „teroriști globali desemnați special”. În declarația secretarului de stat Marco Rubio se afirma că aceste carteluri activează în 12 state americane și spală bani prin criptomonede.

Ministerul de Finanțe al SUA a impus deja sancțiuni împotriva a doi cetățeni brazilieni și a trei companii financiare legate de PCC. Potrivit autorităților americane, prin acestea au fost spălați peste 30 de milioane de dolari. În timpul unei operațiuni comune, Poliția Federală a Braziliei a arestat una dintre suspecte, Stella Stephany Nunes, în timp ce principalul inculpat, Victor Shimada, este în prezent dat în urmărire.