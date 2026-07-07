theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
7 Iulie 2026, 09:06
8 187
Copiază linkul
Link copiat

MAE al Braziliei a avertizat asupra riscului desfășurării trupelor SUA pe teritoriul țării

Decizia SUA de a desemna grupările PCC (Primeiro Comando da Capital) și CV (Comando Vermelho) drept organizații teroriste creează riscuri pentru cetățeni și deschide posibilitatea unei intervenții militare a SUA în Brazilia.

MAE al Braziliei a avertizat asupra riscului desfășurării trupelor SUA pe teritoriul țării.
MAE al Braziliei a avertizat asupra riscului desfășurării trupelor SUA pe teritoriul țării.

Potrivit CNN Brasil, această evaluare este prezentată într-o scrisoare oficială a ministrului Afacerilor Externe al Braziliei, Mauro Vieira, ca răspuns la o solicitare a Camerei Deputaților.

Potrivit MAE brazilian, decizia Washingtonului „nu va aduce avantaje concrete” cooperării bilaterale, deoarece statutul grupărilor infracționale transnaționale permite deja țărilor să facă schimb de informații. În același timp, legislația antiteroristă americană oferă Casei Albe largi competențe.

„Aplicarea acestei legi poate avea loc cu un grad ridicat de discreție... cu consecințe potențial grave pentru cetățenii brazilieni în domeniile financiar, migrație și penal. În final, există posibilitatea utilizării forței militare americane pe teritoriul brazilian”, se subliniază în document.

Decizia SUA de a recunoaște PCC și CV drept organizații teroriste străine a intrat în vigoare la 5 iunie. Anterior, Departamentul de Stat al SUA clasificase aceste grupări drept „teroriști globali desemnați special”. În declarația secretarului de stat Marco Rubio se afirma că aceste carteluri activează în 12 state americane și spală bani prin criptomonede.

Ministerul de Finanțe al SUA a impus deja sancțiuni împotriva a doi cetățeni brazilieni și a trei companii financiare legate de PCC. Potrivit autorităților americane, prin acestea au fost spălați peste 30 de milioane de dolari. În timpul unei operațiuni comune, Poliția Federală a Braziliei a arestat una dintre suspecte, Stella Stephany Nunes, în timp ce principalul inculpat, Victor Shimada, este în prezent dat în urmărire.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici