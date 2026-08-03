Madridul stabilește un nou record: Turiștii au cheltuit aici peste 10 miliarde de euro în șase luni

Datorită îmbinării dintre cele mai mari muzee, străzi pătrunse de istorie, gastronomia recunoscută și o viață culturală intensă, Madridul rămâne atractiv pentru călătorii din întreaga lume.

Capitala Spaniei a încheiat primul semestru al anului 2026 cu indicatori record: turismul internațional a asigurat cheltuieli în valoare de 10 miliarde 7 milioane de euro, cu 11,4% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, transmite euronews.com

Potrivit primăriei, aceste cifre reflectă capacitatea Madridului de a atrage turiști, persoane talentate și investiții. Șefa direcției pentru turism, Almudena Maijio, a menționat că creșterea sectorului influențează nu doar economia: ea revitalizează cartierele, creează locuri de muncă și consolidează serviciile urbane.

Madridul nu doar primește tot mai mulți vizitatori, ci își consolidează și rolul turistului internațional. În perioada ianuarie–iunie 2026, capitala a fost vizitată de 5,66 milioane de turiști, cu 4,1% mai mult decât cu un an în urmă.

Capitala Spaniei își consolidează atractivitatea globală prin creșterea fluxului turistic din SUA, Brazilia și Europa

Madridul continuă să-și sporească atractivitatea internațională, în timp ce Statele Unite rămân principala piață de unde sosesc turiștii. În primul semestru al anului 2026, numărul călătorilor americani a depășit 567.000 de persoane, care au asigurat peste 1,3 milioane de înnoptări, în topul primelor trei intrând și Italia și Marea Britanie.

O adevărată accelerare a demonstrat Brazilia, care a devenit piața cu cea mai mare creștere: numărul călătorilor de acolo a crescut cu 30%, iar numărul de înnoptări — cu 24%.

Portugalia și-a consolidat, de asemenea, pozițiile, intensificând legăturile Madridului cu piețele europene și latino-americane.

„Boom”-ul turistic al Madridului se reflectă și în baza sa hotelieră și în ocuparea forței de muncă. La finalul primului semestru al anului 2026, în capitală activau 920 de hoteluri și alte mijloace de cazare, aproape 48.600 de camere și peste 96.000 de locuri, ceea ce confirmă creșterea infrastructurii turistice a orașului.

În sector sunt angajate deja 15.249 de persoane, cu 5,4% mai mult decât cu un an în urmă, ceea ce este favorizat de încrederea mediului de afaceri în atractivitatea orașului.