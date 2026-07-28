Macron: Incendiile sunt cele mai puternice de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pe fondul celor mai puternice incendii din Franța și Spania, numărul total al evacuaților în aceste două țări a depășit 300.000, fiind una dintre cele mai mari evacuări din istoria Europei, scrie KNA.

Serviciile de salvare din Franța și Spania continuă să lupte în regim de alertă sporită cu cele mai devastatoare incendii de pădure din ultimele decenii, izbucnite pe fondul unui nou val de căldură în sud-vestul Europei. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luni, 27 iulie, că fenomenul din sud-vestul țării este „stăpânit”. Între timp, în apropiere de Bordeaux, focul nu a putut fi încă controlat, scrie dw.com.

Liderul francez a vizitat centrul de comandă al serviciilor de intervenție de urgență. „Săptămânile ce urmează vor fi grele”, a citat AFP declarația lui Macron. Potrivit politicianului, acestea sunt cele mai puternice incendii de pădure din Franța de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Fenomenul din regiunea dintre Bordeaux și coasta Oceanului Atlantic a devastat, din 22 iulie, o suprafață de aproximativ 42.000 de hectare. Luni, flăcările au continuat să se extindă, iar 220.000 de persoane au fost evacuate în locuri sigure. Incendiile de pădure din întreaga țară au distrus deja 116.000 de hectare în acest an.

În Franța au fost înregistrați „nori de foc”

Între timp, în sud-vestul Franței, potrivit AFP, au fost pentru prima dată în istorie înregistrați nori de furtună „de foc”. Aerul de la sol se încălzește atât de puternic încât se ridică rapid în sus împreună cu fumul, vaporii de apă și cenușa, adesea până la o altitudine mare – chiar până în stratosferă. La întâlnirea cu masele de aer rece se formează vânturi puternice care amplifică și mai mult focul. Adesea, norii generează fulgere.

Până acum, acest fenomen a fost observat în timpul incendiilor gigantice din Australia și Canada. Pentru Franța, este „fără precedent”, a declarat reprezentantul serviciului de pompieri Eric Brocardi. Potrivit acestuia, furtuna de foc este în majoritatea cazurilor aproape imposibil de stins sau controlat, inclusiv din cauza faptului că vântul își schimbă constant direcția. „Ca rezultat, focul se răspândește în toate direcțiile și formează mai multe fronturi de incendiu, ceea ce face situația complet imprevizibilă”, a explicat expertul.

UE sprijină Franța și Spania

În cadrul mecanismului UE pentru gestionarea dezastrelor naturale, țările europene, precum și Bruxelles-ul, oferă Franței și Spaniei 13 avioane, 4 elicoptere, 41 de vehicule și trimit aproximativ 130 de salvatori, au anunțat reprezentanții Comisiei Europene. Germania este, de asemenea, implicată în operațiune.

Ambele țări primesc, de asemenea, imagini prin satelit în cadrul programului UE de monitorizare a Pământului – Copernicus – pentru a sprijini stingerea incendiilor. Numărul total al evacuaților în cele două țări a depășit 300.000 – una dintre cele mai mari evacuări din istoria Europei, a menționat agenția KNA.

La mecanismul UE participă zece state, inclusiv Turcia, Norvegia și Ucraina. Comisia Europeană coordonează ofertele de ajutor și participă la finanțarea operațiunilor. Uniunea Europeană poate, de asemenea, să mobilizeze 22 de avioane și 5 elicoptere din rezerva strategică rescEU.