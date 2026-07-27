Macron convoacă o ședință de criză din cauza incendiilor de proporții din Franța

Luni, 27 iulie, președintele Franței, Emmanuel Macron, va organiza o ședință interministerială de criză privind incendiile de pădure care au cuprins mai multe departamente ale țării.

O ședință de criză prezidată de Macron va avea loc la ora 10:00, ora Parisului, la Ministerul Afacerilor Interne. Din cauza întâlnirii programate, a fost anulată masa de prânz a președintelui cu membrii guvernului și soții acestora, scrie rbc.ua, citând bfmtv.com.

Ministerul Economiei din Franța convoacă de urgență luni specialiști din sectoarele turismului, energiei, telecomunicațiilor și asigurărilor - pentru a evalua consecințele incendiilor din departamentele Landes și Gironde și pentru a discuta măsurile de sprijin.

La întâlnire participă miniștrii economiei și comerțului. Scopul ședinței este de a trage concluzii privind situația, de a identifica nevoile prioritare și de a asigura continuitatea activității economice în zonele afectate.

La a doua ședință vor participa federațiile de profil, părțile interesate din domeniul turismului, energiei și telecomunicațiilor, companiile de asigurări, precum și miniștrii energiei, industriei și tehnologiilor digitale.

Reamintim că incendiile de pădure din Franța și Spania au dus la evacuări pe scară largă. Peste 250.000 de persoane au fost evacuate din cauza focului în cele două țări, iar Spania a declarat pentru prima dată în istorie stare de urgență din cauza incendiilor de pădure.