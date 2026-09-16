Macron a cerut Guvernului Franței „mobilizare totală” în livrările de combustibil.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut guvernului „mobilizare totală” pentru a asigura livrările de combustibil și a limita creșterea prețurilor.

Acest lucru a fost declarat de purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, în urma reuniunii Consiliului de Miniștri, relatează lefigaro.fr.

Potrivit acesteia, chestiunea prioritară este logistica: Macron vrea „să securizeze aceste livrări, să securizeze volumele” în următoarele zile și săptămâni, inclusiv prin diversificarea țărilor furnizoare.

Parisul solicită, de asemenea, mai multă flexibilitate din partea partenerilor europeni, a adăugat Bregeon. Ea a admis posibilitatea obținerii unei libertăți suplimentare de reglementare pentru rafinării, pentru a „relaxa puțin sistemul” și a facilita transportul combustibilului.